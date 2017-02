श्वेता तिवारी ने अपने बेटे रेयांश और बेटी पलक के साथ शेयर की ये क्यूट तस्वीर

मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। पति अभिनव कोहली के साथ उन्होंने बेटे रेयांश का स्वागत किया है। कई मौकों पर उन्होंने इस बात को साबित किया है कि वो एक बेहतरीन मां है। छोटी स्क्रिन की प्यारी मां ने हाल ही में अपने एंजल्स की फोटो सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इस फोटो में उनके बेटे रेयांश और बेटी पलक स्नैपचैट फिल्टर में नजर आ रही हैं। यह पहली बार है जब श्वेता ने अपने बेटे का पूरा चेहरा दिखाया है। रेयांश अपनी बहन के साथ बेड में लेटा हुआ है। दोनों साथ में बड़े ही क्यूट लग रहे हैं। मंगलवार को श्वेता ने अपनी दोस्त अनन्या की बाहों में लेटे रेयांश की फोटो शेयर की थी। श्वेता ने अपने दूसरे बच्चे रेयांश को 27 नवंबर 2016 को जन्म दिया था। 36 साल की एक्ट्रेस की पहले से ही 16 साल की बेटी पलक है। पलक उनके पहले पति राजा चौधरी की बेटी हैं।

बता दें कि जहां बॉलीवुड सुपरस्टार्स अपने बच्चों को कैमरा और लाइमलाइट से आम तौर पर दूर रखते हैं, वहीं टीवी स्टार्स इस मामले में उतना ज्यादा शाई नहीं हैं। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी प्रेग्नेंसी से लेकर बेबी बर्थे के बाद की तस्वीरों तक का हर लम्हा अपने फैन्स के साथ साझा करती रही हैं। हालांकि अब तक शेयर की गई उनकी तस्वीरों में से किसी में भी उनके बेटे का चेहरा नजर नहीं आया है। अब उन्होंने अपने बेटे की एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसमें आप श्वेता के प्यारे बेटे रेयांश कोहली का चेहरा साफ तौर पर देख सकते हैं। 12 घंटे पहले श्वेता के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई इस तस्वीर को तकरीबन 30 हजार लोग लाइक कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में भी तकरीबन 250 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

My Angels👼🏼👼🏼 A photo posted by Shweta Tiwari Kohli (@shweta.tiwari) on Jan 31, 2017 at 10:01pm PST

फोटो में श्वेता तिवारी के अलावा टीवी एक्टर शिवांगी जोशी भी नजर आ रही हैं। तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा- खुशियां मेरे चारों तरफ हैं। इससे पहले जब श्वेता ने रेयांश की तस्वीर शेयर की थी तो उसमें उनके पति अभिनव कोहली अपने बेटे को दोनों हाथों से सीने से लगाए नजर आ रहे हैं।

Ananya… Reyansh's ultimate pacifier 🤣 @ananyaarora2013 😘❤ A video posted by Shweta Tiwari Kohli (@shweta.tiwari) on Jan 31, 2017 at 8:25am PST

पिता पुत्र की यह तस्वीर बेहद बेहद मनोरम नजर आ रही है, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। एक घंटे पहले पोस्ट की इस तस्वीर में इंस्टाग्राम पर 4,061 लाइक्स आ चुके हैं। अभिनव ने अपने बेटे को सीने लगा रखा है और नन्हा शिशु सोया हुआ है। श्वेता ने अभिनव की इस फोटो पर शानदार कैप्शन भी लिखा है। You are the most beautiful thing I keep inside my heart ❤️।

वोडाफोन की सर्विस से परेशान अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट; रिलायंस जियो ने दिया फ्री सिम का ऑफर

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 1, 2017 1:39 pm