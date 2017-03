श्रद्धा कपूर ने अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में किया जमकर डांस, देखें वीडियों

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एक वीडियों इन दिनों यट्यूब पर काफी देखा जा रहा है। श्रद्धा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जमकर डांस किया है। और शादी के अलग अलग मौके पर किए गए डांस के इस वीडियों पर इंस्टाग्राम पर शोशल किया। श्रद्धा अपनी दोस्त ईशांका वाही की शादी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। ईशांका टीवी एक्टर करण वाही की छोटी बहन हैं। खैर चाहे कुछ भी हो श्रद्धा के डांस ने तो सबको ही अपना दीवाना बना दिया।

श्रद्धा की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी दो बड़ी फिल्में ‘हॉफ गर्लफ्रेंड’ और ‘हसीना’ जल्द रिलीज होने वाली है। हॉफ गर्लफ्रेंड पहली ऐसी भारतीय फिल्म होगी जिसकी शूटिंग यूनाइटेड नेशन के हेडक्वाटर में हुई है। बता दें कि फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में भारत में प्राइमरी रूलर एजुकेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण मैसेज है और इस तथ्य ने वाकई में यूएन के अधिकारियों को छुआ है। वहीं अर्जुन ने भी ट्विटर पर एक ट्विट कर इस बारे में जानकारी शेयर की।

इस फिल्म की कहानी चेतन भगत के नॉवल हाफ गर्लफ्रेंड पर आधारित है। यह दूसरी बार होगा जब अर्जुन, चेतन भगत के नॉवल के फिल्म रूपांतरण में दिखाई देंगे। इससे पहले साल 2014 में वह ‘2 स्टेट्स’ में भी नजर आ चुके हैं, जो चेतन भगत के उपन्यास का फिल्म रूपांतरण है। मोहित सूरी निर्देशित ‘हाफ गर्लफ्रेंड’ 19 मई को रिलीज होगी। इस फिल्म में अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर पहली बार एक साथ नजर आएंगे। इसके अलावा श्रद्धा हसीना में भी नजर आएंगी। जिसमें वो दाऊद की बहन के रोल में निभा रही है।

First Published on March 13, 2017 6:25 am