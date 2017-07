श्रद्धा कपूर के ‘जबरा फैन’ ने अपनी किडनी पर मांगा ऑटोग्राफ, जानिए क्या बोलीं ‘हसीना’

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर फिल्म ‘हसीना पार्कर’ में पहली बार निगेटिव रोल प्ले करने जा रही हैं। साथ ही यह पहली बार होगा जब वह ऑनस्क्रीन एक मां का किरदार निभाएंगी। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान श्रद्धा एक अजीबोगरीब स्थिति में पड़ गईं जब उनके एक फैन ने अपनी किडनी पर उनसे ऑटोग्राफ मांग लिया। असल में श्रद्धा इस फिल्म की प्रमोश्नल एक्टिविटी के तहत माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपने फैन्स से रूबरू हो रही थीं। उनके फैन्स उनसे सवाल कर रहे थे और वह उन सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब देती जा रही थीं। इसी बीच रईस बादशाह नाम के एक यूजर ने श्रद्धा को ट्वीट कर लिखा- अपनी किडनी पर आपका एक ऑटोग्राफ चाहता हूं। इतना बड़ा फैन हूं।

Want your autograph on my left kidney . Such a huge fan 🙂

— Raees badshah (@iamShashizanje) July 20, 2017