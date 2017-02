श्रद्धा कपूर ने अमिताभ बच्चन और आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदोस्तान के लिए दिया लुक टेस्ट?

ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जिनमें अमिताभ बच्चन और आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान की लीडिंग लेडी को लेकर कई दावा किए जा रहे हैं। पहले ऐसी खबर सामने आई थी कि वाणी कपूर को फिल्म में लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर साइन कर लिया गया है। लेकिन बाद में ना तो एक्टर ने और ना ही निर्माताओं ने इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा की। अब एक मशहूर मैग्जीन के अनुसार श्रद्धा कपूर ने हाल ही में फिल्म के लिए लुक टेस्ट दिया है। इस खबर के बारे में कोई फाइनर रिजल्ट तो सामने नहीं आया है। लेकिन अगर कपूर इस टेस्ट को पास कर लेती हैं तो हमें एक फ्रेश पेयर देखने को मिलेगा। ठग्स ऑफ हिंदोस्तान एक ठक के स्वीकारनामे पर लिखे उपन्यास कंफेशन ऑफ ए ठक पर बेस्ड कहानी है। इसे फिलिप मेडॉस टेलर ने लिखा है। फिल्म का निर्देशन विजय कृष्ण आचार्य करेंगे। वहीं यह अगले साल दीवाली के मौके पर रिलीज होगी। यह अमिताभ बच्चन और आमिर खान की साथ में पहली फिल्म है।

बता दें कि हरियाणा के पहलवान महावीर सिंह फोगाट की जीवनी पर आधारित फिल्म दंगल के साथ लगातार 400 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रहे बॉलीवुड स्टार आमिर खान का मानना है कि उन्हें नहीं लगता कि वह बॉक्स ऑफिस पर राज करते हैं। हां लेकिन इतना जरूर है कि वह अपनी पत्नी किरण के दिल पर राज करते हैं। दंगल की सक्सेस पार्टी के दौरान आमिर खान ने कहा कि वह फिल्मों का चुनाव कभी भी यह सोचकर नहीं करते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर पाएगी या नहीं।

आमिर ने कहा- मैंने आज तक एक भी फिल्म उसके सफल या असफल होने के आधार पर नहीं चुनी। मैं फिल्मों का चुनाव अपने दिल से करता हूं। आमिर ने कहा- तारे जमीन पर, 3 इडियट्स, रंग दे बसंती, सरफरोश ये सारी फिल्में जब मैंने कीं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहेंगी।

आमिर ने कहा- यदि आप दंगल का उदाहरण लें तो मैंने उसमें एक ओवरवेटेड बुजुर्ग पहलवान का किरदार निभाया है। फिल्म में कोई रोमांटिक गाने नहीं हैं और ना ही कोई भी ऐसा टिपिकल फॉर्मूला जो इसे बॉक्स ऑफिस पर कामयाब करा सके।

यहां पढ़े एंटरटेनमेंट की और खबरें

जायरा वसीम की माफी पर आमिर खान ने की टिप्पणी- “वो सिर्फ 16 साल की लड़की है, उसे अकेला छोड़ दें”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 9, 2017 11:58 am