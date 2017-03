यह शॉर्ट फिल्म ऑफिस में महिलाओं को घूरने वालों को देती है करारा जबाव, देखें वीडियो

8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी मौके पर एक शॉर्ट फिल्म रीलिज की गई है जो महिलाओं को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है। इसमें बताया गया है कि कैसे महिलाओं ऑफिस में हो रहे हैरेसमेंट झेलती हैं और डर की वजह से चुप रहती हैं। एक बॉस जब अपनी जूनियर फीमेल कर्मचारी को गलत तरीके से छूता है और उसपर अश्लील कमेंट पास करता है तो वो चुप रहने की बजाए उसे सबके सामने शर्मिंदा करने का फैसला लेती है।फिल्म में बालिका वधू के एक्टर जयनीरज राजपुरोहित बॉस के किरदार में हैं। हमें पूही उम्मीद है कि यह फिल्म पुरुष और महिलाओं दोनों पर बराबर का प्रभाव का डालेगी। इसे देखने के बाद पुरुष महिलाओं की इज्जत करना सीखेंगे।

फिल्म का कॉन्सेप्ट अनुपमा अहलूवालिया और सना अहमद का है। वहीं इसे बॉम्बे डायरिज ने प्रोड्यूस किया है और सना अहमद ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म का टाइटल HER है और इसे सलीम मर्चेंट ने म्यूजिक दिया है। फिल्म यह संदेश देती है कि एक महिला बदलाव ला सकती है लेकिन हम सभी साथ मिलकर पूरी दुनिया में रॉक कर सकती हैं। अपने दिल की बात कहें फिर चाहे आपकी आवाज डगमगा क्यों ना रही हो। अपनी आवाज को उठाएं। फिल्म आखिर में मैसेज देती है कि इस बार अपनी आवाज को उठाएं। इसमें मानवी गगरु, अर्पिता सिंह और कनिका डांग के साथ जयनीरज राजपुरोहित हैं।

बता दें कि बॉलीवुड निर्माता-निर्देशक राम गोपाल वर्मा पर महिलाओं का अपमान करने के आरोप में पुलिस को शिकायत की गई है। गोवा की एक्टिविस्‍ट विशाखा भांबरे ने वर्मा द्वारा अंतर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर किए गए ट्वीट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राम गोपाल वर्मा ने बुधवार को ट्वीट किया था, ”मैं ऐसी कामना करता हूं कि सभी महिलाएं पुरुषों को उतनी खुशी दें जितनी सनी लियोनी ने दी है।”

वर्मा ने इसके बाद भी कई आपत्तिजनक ट्वीट किए। उन्‍होंने लिखा, ”महिला दिवस को पुरुषों का दिन कहकर पुकारा जाना चाहिए, क्योंकि पुरुष महिलाओं को उस हद तक सेलिब्रेट करते हैं जितना महिलाएं भी महिलाओं को नहीं करती हैं।” राम के मुताबिक, ”महिलाओं को कम से कम आज के दिन झुंझलाना और चीखना नहीं चाहिए और पुरुषों को थोड़ी आजादी देनी चाहिए।”

महिला दिवस 2017: पुरुषों के बराबर वेतन पाने में महिलाओं को लग जाएंगे 150 साल

First Published on March 9, 2017 9:05 am