रोंगटे खड़े कर देने वाला है शॉर्ट फिल्म ‘पीनट बटर’ का ट्रेलर, 28 साल की मां का किरदार निभाएंगी गौहर खान

बिग बॉस सीजन 7 में जलवा दिखा चुकीं गौहर खान अब बहुत जल्द एक शॉर्ट फिल्म में नजर आने जा रही हैं। पीनट बटर नाम की इस शॉर्ट फिल्म में गौहर पहली बार एक 28 साल की मां का किरदार निभाती नजर आएंगी और वह भी एक 18 साल के बेटे की मां। इस शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और ट्रेलर को देख कर तो कम से कम यही लगता है कि यह शॉर्ट फिल्म कई ट्विस्ट्स और उतार चढ़ावों से भरी हुई है। ट्रेलर में एक 18 साल का लड़का गौहर के घर आता है और उनसे अपने जूते के सोल में लगा च्वींग गम छुड़ाने के लिए थोड़ा पीनट बटर मांगता है।

गौहर जैसे ही मुड़ती हैं लड़का उन्हें आंटी कह कर पुकारता है और गौहर के हाथ में लगा पीनट बटर का जार उनसे छीन कर वहीं खड़ा हाथों से पीनट बटर निकाल कर खाने लगता है। जब गौहर लड़के से जार लेकर वहां से जाने को कहती हैं तो लड़का कहीं भी जाने से इनकार कर देता है। जब गौहर किसी को बुलाने दूसरी दिशा में जाने लगती हैं तो हैं तो गौहर के ठीक सामने वही लड़का खड़ा होता है। एक ही लड़के को दो जगहों पर एक साथ मौजूद देख कर गौहर चकरा जाती हैं।

मनोरंजन जगत की खबरों के लिए क्लिक करें

रत्नेश कुमार के प्रोडक्शन में बन रही इस शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर आपको कई सवालों के साथ छोड़ जाता है। मोहित शेट्टी और सुनील थंडानी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और निर्देशन किया है मनु चौबे ने। फिल्म की रिलीज की बात करें तो यह फिल्म महज 3 दिन बाद 6 मार्च को यूट्यूब पर ही रिलीज होगी। वीडियो के साथ यूट्यूब डिसक्रिप्शन में बताया गया है कि फिल्म प्रिया माथुर नाम की एक ऐसी महिला के बारे में जिसे नहीं पता कि उसकी जिंदगी में क्या कुछ आने जा रहा है। इससे हमें यह भी अंदाजा लगता है कि फिल्म में गौहर के किरदार का नाम प्रिया होगा। एक मिनट 4 सेकेंड के इस ट्रेलर में क्रेडिट लाइन्स और बाकी चीजों को छोड़ दें तो ऑरिजनल कंटेंट महज 30 सेकेंड का है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 3, 2017 11:17 am