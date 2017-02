श्रद्धा की फ्लॉप हो रही फिल्मों पर बोले शक्ति कपूर- उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, उसके पास है अमीर पिता

श्रद्धा कपूर की पिछली दोनों फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं। पिछले साल रिलीज हुई उनकी फिल्म रॉक ऑन 2 नोटबंदी के कारण बॉक्स ऑफिस पर औँधे मुंह गिर पड़ी तो वहीं इस साल जनवरी में आदित्य रॉय कपूर के साथ रिलीज हुई उनकी फिल्म ओके जानू भी का भी बेहद खराब प्रदर्शन रहा। इसी बीच खबर आ रही थी कि श्रद्धा अपनी मैनेजमेंट टीम से खुश नहीं है और उसे बदलने का मन बना रही हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस खबर को गलत करार दिया। अब उनके डगमगाते करियर पर पिता श्रद्धा कपूर ने भी अपनी राय रखी है। एक इंग्लिश न्यूज वेबसाइट से बात करके शक्ति कपूर ने कहा कि, “उसे कोई हड़बड़ी नहीं है। वह रिस्क नहीं लेती है। मुझसे विपरीत उसके पास एक अमीर पिता हैं तो वह आराम से रह सकती है।”

इसके बाद अपनी बेटी के साथ अपने रिश्तों पर बोलते हुए शक्ति कपूर ने कहा कि श्रद्धा एक प्यारी बच्ची है और दुनिया उसेक कदमों में है। पिछले कुछ समय से वह अपनी मां शिवांगी के साथ अपनी फिल्मों को खुद ही संभाल रही हैऔर मां-बेटी की यह जोड़ी अच्छा काम कर रही है। मेरी अपनी जिंदगी है, मेरा काम और फिल्में ऐसे में मैं उसका करियर नहीं संभाल सकता हूं। हालांकि मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा उपलब्ध हूं और वे मेरे पास सलाह के लिए आते हैं। श्रद्धा का करियर अच्छा चल रहा है और कई अच्छी फिल्मों के ऑफर उसके पास हैं। फिल्मों को हां कहने के लिए वह अपना समय लेती हैं।’ श्रद्धा कपूर के टीम में बदलाव की खबरे पर शक्ति कपूर ने कहा कि, “हम उनकी टीम में किसी को नहीं बदल रहे हैं। उनकी मैनेजर और जो एजेंसी उनका काम देख रही है वे बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम उनके काम से खुश हैं। पता नहीं ऐसी खबरें कहां से आ रही हैं।”

श्रद्धा ने अपनी करियर की शुरुआत महानायक अमिताभ बच्चन और ऑस्कर विजेता सर बेन किंशगस्ले की फिल्म ‘तीन पत्ती’ से की थी। श्रद्धा की पहचान ‘आशिकी 2’ से बनी बाद में ‘एक विलेन’, ‘हैदर’ और ‘बागी’ और ‘एबीसीडी -2’ जैसी सफल फिल्मों में भी वो नजर आईं। श्रद्धा इस साल चेतन भगत के नॉवेल ‘हाफ गर्लफ्रेंड’ पर आधारित फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ अर्जुन कपूर भी नजर आएंगे।

First Published on February 2, 2017 12:11 am