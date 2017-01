बिना जाम छलके मनाया गया Raees की कामयाबी का जश्न, सनी लियोनी संग अलग अंदाज में दिखेे शाहरुख

रईस के सिनेमाघरों में सुपरहिट होने के बाद सोमवार रात को उनकी सक्सेज पार्टी का सेलिब्रेशन किया गया। इस पार्टी के दौरान शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी काफी कूल अंदाज में नजर आए। शाहरुख और नवाजुद्दीन सहित रईस की पूरी टीम के मेंबर एक तरह की टी-शर्ट पहने दिखाई दिए। दिलचस्प ये था कि इस शाहरुख के लिए रखी गई सक्सेज पार्टी शराब का नामोनिशान नहीं था। वैसे हर सेलिब्रिटी की सक्सेज पार्टी में शराब जरूर नजर आती है लेकिन रईस की कामयाबी का जश्न खुशी और हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया गया। रईस ने 5 दिनों में 93.24 करोड़ किया बिजनेस कर लिया है। फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े को छूने ही वाली है। ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल के साथ रिलीज हुई ‘रईस’ सिनेमाघरों में अपना जलवा बिखेरे हुए है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होगी तो शायद शाहरुख का शुरुआती साल बिगड़ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी-अपनी जगह दोनों फिल्मों को सिनेमाघरों में काफी पसंद किया जा रहा है।

(वरिंदर चावला) (वरिंदर चावला)

(वरिंदर चावला) (वरिंदर चावला)

‘रईस’ को सभी जगहों से जबरदस्त पॉजेटिव रिजल्ट मिला है। ‘रईस’ के सटीक एवं प्रभावी डायलॉग, जबर्दस्त एक्शन और शानदार संगीत ने सिनेमा प्रेमियों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। फिल्म में शाहरुख के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दिकी और पाकिस्तानी अदारकार माहिरा खान भी हैं। जबकि सनी लियोनी ने फिल्म में लैला मैं लैला गाने पर आईटम डांस का जबरजस्त तड़का लगाया। शाहरुख का यह किरदार उनके चाहने वालों को बेहद पसंद आ रहा है। इस फिल्म में किंग खान एंग्री यंग मैन का किरदार निभा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले शाहरुख ने बाजीगर और डर जैसी फिल्मों में कुछ इसी तरह का किरदार निभाया था। फिल्म के निमार्ता रितेश सिधवानी ने कहा कि ‘रईस’ की पूरी टीम फिल्म की प्रशंसा से बहुत खुश हैं, उसके साथ ही दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी इन प्रशंसाओं का सही मिश्रण है। रितेश ने कहा, ‘फिल्म को मिली प्रतिक्रिया के कारण हम सभी इसे सेलीब्रेट करना चाहते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 31, 2017 11:23 am