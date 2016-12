ट्विटर पर शब्दों के खेल में भारी पड़े शाहरुख खान, उदय चोपड़ा को लेनी पड़ी गूगल की मदद

मोहब्बतें फिल्म को आए 16 साल बीत गए हैं। लेकिन लगता है कि अभी तक शाहरुख खान ने उदय चोपड़ा को पढ़ाना नहीं छोड़ा है। अरे नहीं शाहरुख खान उदय चोपड़ा को कोई एक्टिंग या म्यूजिक क्लास नहीं दे रहे हैं। बल्कि दोनों आपस में एक वर्ड गेम खेल रहे हैं। वर्ड गेम भी ऐसा कि अगर आप बिना डिक्शनरी लिए ये बातचीत पढ़ें तो शायद समझ नहीं पाएंगे कि दोनों क्या बात कर रहे हैं।

दरअसल देर रात करीब एक बजे उदय चोपड़ा ने पहला ट्वीट किया। उदय का यह ट्वीट जब शाहरुख खान ने देखा तो वह भी मैदान में उतर आए। उन्होंने उदय चोपड़ा को जवाब दिया। अपने ट्वीट पर शाहरुख खान का जवाब देख उदय ने एक बार फिर ट्वीट किया। पहले ट्वीट में अंग्रेजी का एक कम पॉपुलर शब्द इस्तेमाल करने वाले उदय चोपड़ा ने एक बार फिर एक नया शब्द ट्वीट किया।

उदय के इस नए ट्वीट से साफ था कि वह वो बात नहीं समझे हैं जो शाहरुख समझाना चाह रहे थे। इस पर शाहरुख ने दोबारा ट्वीट किया। इस ट्वीट में शाहरुख ने दो और नए शब्द लिख दिए। अब शाहरुख का जवाब देख उदय चोपड़ा ने लिखा, मुझे इस शब्द का मतलब समझने के लिए गूगल करना पड़ा। मतलब कि यहां भी शाहरुख खान उदय चोपड़ा के टीचर ही साबित हुए।

बता दें कि हाल ही में शाहरुख खान को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू) ने सोमवार (26 दिसंबर) को बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा। उन्हें यह उपाधि अपनी फिल्मों के जरिए उर्दू भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने में असाधारण योगदान के लिए दी गई है।

यूनीवर्सिटी के कुलपति जफर सारेशवाला ने कॉलेज के छठे दीक्षांत समारोह में शाहरुख को यह उपाधि प्रदान की। गाउन पहने और चश्मा लगाए नजर आए।स्टूडेंट्स से बातचीत करते हुए शाहरुख खान ने कॉलेज को इस सम्मान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस पल को देखकर उनके माता-पिता प्रसन्न होते, खास तौर से इसलिए कि वह अपनी मां के जन्मस्थान में सम्मानित हो रहे हैं।

