इस वजह से साल 2017 के यश मेमोरियल अवॉर्ड से सम्मानित होंगे शाहरुख खान

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान फिल्म निर्माता यश चोपड़ा की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। अब उन्हें बॉलीवुड लेजेंड के नाम पर रखे गए अवॉर्ड के लिए सम्मानित किया जाएगा। बॉलीवुड के बादशाह को चौथे राष्ट्रीय यश चोपड़ा मेमोरियल अवॉर्ड के लिए चुना गया है। इसका निर्णय चोपड़ा की पत्नी पामेला, फिल्म निर्माता बोनी कपूर, सिमी ग्रेवाल, पद्मिनी कोल्हापुरी, सुब्बारामी रेड्डी, एनी और शशि रंजन की ज्यूरी ने किया है। इस अवॉर्ड की घोषणा सोमवार को की गई। एक्टर से पहले यह अवॉर्ड अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर और रेखा को दिया जा चुका है। किंग खान को 25 फरवरी 2017 को इससे सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर पामेला ने कहा- 51 साल के एक्टर को इसलिए चुना गया क्योंकि वो यश चोपड़ा के बहुत करीब थे। उन्होंने शाहरुख के साथ चार फिल्में की थी जो सभी काफी हिट साबित हुई थीं। इसके अलावा शाहरुख का आइकोनिक होना भी वजह है।

एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी ने कहा- अवॉर्ड के नाम सिलेक्ट करते समय उन्होंने केवल शाहरुख के बारे में सोचा। इसकी वजह ना केवल उनका उम्दा एक्टर होना है बल्कि इतनी स्टारडम मिलने के बावजूद उनका काफी विनम्र स्वभाव भी वजह है। उन्होंने आगे कहा- शाहरुख हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार हैं और पूरी दुनिया में उन्हें जाना जाता है। एक एक्शन हीरो और एक्टर के तौर पर लंबे समय से खान ने अपनी जगह बनाए रखी है। ऑफ-स्क्रीन वो काफी विनम्र शख्स हैं। वो काफी मेहनती एक्टर हैं।

बता दें कि एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने कहा है कि उनकी आने वाली फिल्म जिसका नाम ‘द रिंग’ हो सकता है, उसमें शाहरुख खान और डायरेक्टर इम्तियाज अली के साथ काम करने का एक्सपीरियंस काफी शानदार रहा। शाहरुख खान के साथ अनुष्का शर्मा की यह तीसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने ‘रब ने बना दी जोड़ी’ और ‘जब तक है जान’ में शाहरुख खान के साथ काम किया था। हालांकि डायरेक्टर इम्तियाज अली के साथ यह उनकी पहली फिल्म है। अनुष्का ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, यह बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा क्योंकि दोनों अपने अपने काम में बेहतरीन हैं। शाहरुख खान और मेरी बॉन्डिंग काफी अच्छी है। इसलिये उनके साथ काम करने में बहुत आसानी हुई।

First Published on December 21, 2016 9:11 am