शाहरुख खान ने कहा- जो मुझसे प्यार नहीं करते उनके साथ नहीं कर सकता काम

यशराज और धर्मा प्रोडक्शन की कई फिल्म्स में काम करने वाले शाहरुख खान का कहना है कि जो लोग उन्हें प्यार नहीं करते उनके साथ काम नहीं कर सकता। सीएनएन-न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने यह बात कही। कबीर खान की ट्यूबलाइट एक बार फिर से किंग खान और उनके ऑफ-ऑन स्क्रीन दोस्त सलमान खान को साथ लाई है। लेकिन इसमें बादशाह का केवल एक कैमियो होगा। दिलवाले के एक्टर ने कहा- ट्यूबलाइट में सलमान के साथ शूटिंग करना काफी अच्छा रहा। इस दिनों उनके साथ मैं केवल कैमियो कर रहा हूं। एक्टर ने सलमान के साथ करण-अर्जुन, कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों में काम किया है।

इस समय शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस की रिलीज को लेकर बिजी है। इसमें वो गुजरात में शराब के अवैध व्यवसायी के तौर पर नजर आएंगे। उन्होंने कहा- इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन प्रेरणा एक ऐसी चीज है जो नहीं बदली है। एक्टिंग के प्रति मेरा मोटिवेशन पिछले 25 सालों से नहीं बदला है। यह मेरे बारे में अकेली चीज है जो नहीं बदली।

काफी समय तक शाहरुख खान अपनी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर काम करते रहे जिसमें एक दिल्ली के लड़के से लेकर थिएटर, टीवी में काम करने की उनकी यात्रा को बताया गया है। साथ ही कैसे वो देश के सबसे ज्यादा कमाने वाले शख्स बने और विश्व में पहचाने जाने वाले सुपरस्टार। उन्होंने कहा- मुझे अभी भी अपनी बायोग्राफी के पांच चैप्टर पूरे करने हैं। उन्हें पूरा करने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। 51 साल के एक्टर एक सफल प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वो जिंदगी के बारे में प्लानिंग करना बंद कर चुके हैं। मैंने प्लान बनाना बंद कर दिया है। मेरे सभी प्लान गलत साबित हुए हैं।

अपने स्वभाव के बारे में बात करते हुए शाहरुख ने कहा- इन 25 सालों में अभी तक केवल पांच बार सेट्स पर मुझे गुस्सा आया है। और हर बार उसके लिए मैंने माफी मांगी है। एक पब्लिक फिगर होने के नाते मेरे पास गुस्सा होने की छूट नहीं है। अपने तीनों बच्चों आर्यन, सुहाना, अबराम के लिए वो कभी अपने इमोशन नहीं छुपाते हैं जिन्हें पत्नी गौरी के साथ मिलकर उन्होंने बड़ा किया है।

First Published on January 20, 2017 11:11 am