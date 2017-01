शाहरुख खान ने रईस के दो नए पोस्टर किए जारी, किंग खान और माहिरा खान की जबर्दस्त केमिस्ट्री दिखी

साल 2017 आ चुका है। इसकी शुरुआत धमाकेदार तरीके से हुई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान ने नए साल के मौके पर अपनी अपकमिंग फिल्म रईस के दो पोस्टर जारी किए हैं। इसमें खास बात यह है कि पोस्टर में आपको केवल शाहरुख खान नहीं बल्कि माहिरा खान भी नजर आ रही हैं। फिल्म के ट्रेलर में किंग खान और माहिरा खान की जबर्दस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी। उसी केमिस्ट्री की एक झलक पोस्टर में दिख रही है। शाहरुख अपनी बहुत सी को- एक्ट्रेस के साथ अच्छे लगता हैं लेकिन माहिरा के साथ उनकी जोड़ी काफी शानदार लग रही है। एक पोस्टर को शेयर करते हुए बादशाह ने लिखा- तू शमा है तो याद रखना… मैं भी हूं परवाना। वहीं दूसरे पोस्टर को जारी करते हुए उन्होंने लिखा- ओ जालिमा। इसमें उनका माचो मैन वाला लुक नजर आ रहा है।

1980 में गुजरात की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म रईस में शाहरुख अवैध शराब का व्यवसाय करते हुए नजर आएंगे। फिल्म को एक्सल एंटरटेनमेंट और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी पुलिसवाले के किरदार में जबकि पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान शाहरुख की लव इंटरेस्ट के तौर पर दिखेंगी। 25 जनवरी को ऋतिक रोशन की काबिल के साथ रईस रिलीज होगी।

Tu shama hai toh yaad rakhna… Main bhi hoon parwana… pic.twitter.com/d0Y002yKyT — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 2, 2017

बता दें कि अपनी फिल्म के पोस्टर जारी करने से पहले शाहरुख खान ने सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी फिल्ममेकर ऐश्वर्या रजनीकांत धनुष की फिल्म का पोस्टर रिलीज किया था। ऐश्वर्या इस फिल्म का निर्देशन करेंगी। यह फिल्म एक बायोपिक है जिसे इंडियन पैरालंपिक हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलू की जिंदगी की कहानी पर आधारित बनाया गया है। फिल्म का फर्स्ट लुक खुद शाहरुख खान ने अपने ट्विटर हैंडल से रविवार को जारी किया है। स्पोर्ट्स के फैन्स के लिए इस बायोपिक का फर्स्ट लुक शाहरुख की तरफ से दिए गए किसी न्यू ईयर गिफ्ट जैसा था। इस फिल्म का नाम मरियप्पन रखा गया है। फिल्म तमिलनाडु के सलेम जिले से आने वाले 21 साल के स्पोर्ट्समैन की जिंदगी की कहानी पर प्रकाश डालती है। मालूम हो कि मरियप्पन ने टी-42 केटेगरी में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था।

शाहरुख ने मरियप्पन का पोस्टर रिलीज करते हुए लिखा- पेश कर रहा हूं मरियप्पन थंगावेलू की बायोपिक का फर्स्ट लुक, हमारा अपना नेशनल हीरो, ऑल द बेस्ट ऐश्वर्या रजनीकांत धनुष। फिल्म के पोस्टर पर फिल्म की टैगलाइन भी दी गई है। पोस्ट पर लिखा – दुनिया वह सोच सकती है जो आप नहीं सोच सकते, लेकिन मायने यह रखता है कि आप क्या सोचते हैं।

राज ठाकरे से मिले शाहरुख खान; विश्वास दिलाया- रईस का प्रमोशन नहीं करेंगी माहिरा खान

First Published on January 2, 2017 10:32 am