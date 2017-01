शाहरुख खान की रईस और ऋतिक रोशन की काबिल में ये 3 चीजें हैं कॉमन

आने वाली 26 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े स्टार्स की टक्कर होने वाली है। एक तरफ बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और दूसरी तरफ हैं हमारे सुपर हीरो कृष यानि ऋतिक रोशन। जी हां इसी तारीख पर शाहरुख खान की फिल्म रईस और ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल रिलीज होने वाली है। दोनों ही स्टार्स अपनी फिल्मों के प्रमोशन में लगे हैं। बता दें कि इन दोनों फिल्मों के बीच केवल तारीख की ही समानता नहीं बल्कि कुछ और बातें भी हैं जो दोनों में एक सी हैं।

1- दोनों ही स्टार्स शाहरुख खान और ऋतिक रोशन को एक साथ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने का मौका मिलने वाला है। दोनों ही स्टार्स को इस वक्त एक हिट फिल्म की जरूरत है। क्योंकि साल 2016 में इन दोनों स्टार्स की जो फिल्में आई थीं फैन और मोहनजोदारो वो उस साल कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थीं। लेकिन फिर भी इस रेस में शाहरुख ही आगे थे क्योंकि उनकी फिल्म फैन ने ऋतिक की मोहनजोदारो से अच्छी कमाई की थी।

2- दूसरी बात जो इन दोनों फिल्मों में एक सी है वो ये कि दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर इन स्टार्स के साथ पहली बार काम कर रहे हैं। शाहरुख खान ने रईस में पहली बार राहुल ढोलकिया के साथ काम किया है। वहीं ऋतिक रोशन ने भी काबिल से पहले कभी संजय गुप्ता के साथ काम नहीं किया। इस वजह से इस फिल्म से अलग फ्रेशनेस की उम्मीद भी जताई है।

3- दोनों ही फिल्मों में जो जोड़ियां आपको देखने को मिलेंगी वह पहली बार साथ काम कर रही हैं। शाहरुख खान पहली बार पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के साथ काम करने वाले हैं। वहीं ऋतिक भी ‘सनम रे’ एक्ट्रेस यामी गौतम के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करने वाले हैं।

First Published on January 20, 2017 11:27 am