मुंबई के महबूब स्टूडियो में असली रईस से मिले ‘रईस’ शाहरुख खान

शाहरुख खान अपनी फिल्म ‘रईस’ के साथ देशभर में ट्रेलर, संगीत, गीत, एक्शन से धूम मचा रहे हैं। इसके शानदार डायलॉग लोगों की जुबां पर चढ़े हुए हैं। शाहरुख इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रईस’ की प्रचार गतिविधियों में व्यस्त हैं।

फिल्म के प्रचार के दौरान एक शानदार वाकया हुआ। ‘रईस’ नाम ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और शाहरुख को भी रईस से मिलने का मौका मिला।

शाहरुख ने महबूब स्टूडियो में एक साथ 11 रईसों के साथ मुलाकात की। असल जिंदगी के रईस नाम वाले लोगों से शाहरुख ने निजी तौर पर मुलाकात की और उनसे उनके बारे में पूछा। वह बहुत खुश हुए, जब उन सभी 11 लोगों ने अपना परिचय रईस के रूप में देते हुए उनसे हाथ मिलाया।

शाहरुख खान ने इन 11 रईसों के साथ समय बिताया और मौज-मस्ती के साथ उन्हें अपने साथ सहज महसूस कराया। ये असली रईस फिल्मी ‘रईस’ के साथ मुलाकात को ताउम्र याद रखेंगे। उनके लिए यह एक सपना सच होने जैसी बात है।

शाहरुख कहते हैं, “रईस का मतलब सिर्फ पैसे वाला नहीं होता, रईस का मतलब दयालु भी होता है।” मारधाड़ से भरपूर ‘रईस’ 25 जनवरी को रिलीज होगी। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है।

वीडियो-शाहरुख खान की ‘रईस’ का ट्रेलर; दमदार डायलॉग और एक्शन से भरपूर

First Published on January 21, 2017 10:35 am