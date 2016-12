शाहरुख खान ने कहा- मेरी कोई भी फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार के लायक नहीं, इसलिए नहीं मिला

शाहरुख खान का घर मनन्त हर तरह और रंग के अवॉर्ड से भरा हुआ है। लेकिन उन्हें अभी तक किसी भी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है। अपने अब तक के करियर में कई बेहतरीन फिल्म देने वाले एक्टर को कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार अभी तक उनकी पहुंच से काफी दूर है। इसी वजह से एक्टर को लगता है कि उनकी अतीत में की गई कोई भी परफॉर्मेंस राष्ट्रीय सम्मान मिलने के काबिल नहीं है।

इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम से बात करते हुए शाहरुख ने कहा- मैं उस जगह से आता हूं जहां दर्शक, ज्यूरी और फिल्म निर्माता बहुत दयालु हैं। जिसकी वजह से मैं कई तरह के अवॉर्ड जीत पाया। मेरे लिए पीछे बैठकर यह कहना कि मुझे उस फिल्म के लिए अवॉर्ड मिलना चाहिए था, निरर्थक होगा। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं उसके लायक नहीं हूं। यह बहुत सिंपल है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी आज तक की कोई भी परफॉर्मेंस अवॉर्ड पाने लायक थी। मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा जरूर होगा। अगर मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा तो इंशाअल्लाह एक तो मिल ही जाएगा जिसका मैं अधिकारी बनूंगा। अगर मुझे अवॉर्ड नहीं मिला तो मुझे लगता है कि मैं उसके लायक ही नहीं हूं।

मुंबई में अमेरिकी वाणिज्यदूतावास में इंडियन एकेडमी अवॉर्ड्स की लॉन्चिंग के समय शाहरुख खान ने यह सभी बातें कहीं। एक्टर ने कहा कि ऑस्कर अवॉर्ड मिलना भारतीय एक्टर्स के लिए कोई बेंचमार्क नहीं है। बाफ्ता और गोल्डन ग्लोब और बहुत से अवॉर्ड हैं लेकिन ऑस्कर को बड़े पैमाने पर जाना जाता है। यह सभी बहुत सालों से दिए जा रहे हैं। एक सिस्टम के जरिए भारतीयों के लिए प्रेरणादायक मंच बनाया जा सकता है। यह प्रेरणदायक हो सकता है अगर उसे बेंचमार्क ना बनाया जाए। हमें अपना खुद का बेंचमार्क बनाना चाहिए।

बता दें कि रईस के जिस गाने का सभी को बहुत समय से इंतजार था। वो लैला मैं लैला गाना कल रिलीज कर दिया गया। अपनी अदाओं से सनी गाने में शाहरुख खान को लुभाती हुई नजर आती हैं। इस गाने में किंग खान नहीं बल्कि पूरी तरह से लियोनी छाई हुई हैं। अब लैला मैं लैला आप सभी के सामने आ गय़ा है जो काफी हॉट है। इस गाने में सरप्राइज पैकेज की तरह शाहरुख खान नजर आ रहे हैं। यह गाना पुराने गाने लैला ओ लैला का नया वर्जन है।

देखिए शाहरुख खान की ‘रईस’ का ट्रेलर; दमदार डायलॉग और एक्शन से भरपूर

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 22, 2016 10:45 am