दूरदर्शन पर टीवी शो सर्कस में शाहरुख खान का यंग लुक देखकर दीवाने हुए फैन्स, ट्विटर पर जाहिर की एक्साइटमेंट

शाहरुख खान के फैन्स के लिए यह रविवार यानी 19 तारीख काफी खास रही। जी हां और ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन उनके फेवरेट स्टार के पुराने शो सर्कस को दूरदर्शन पर दोबारा शुरू किया गया है। यह शो साल 1989 से 1990 के बीच दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया जाता था। अब लोगों के डिमांड पर इसे दोबारा से शुरू किया गया। छोटे पर्दे पर शाहरुख का यंग लुक देखकर उनके फैन्स काफी एक्साइटेड थे।

शाहरुख के फैन्स की एक्साइटमेंट उनके ट्विटर हैंडल पर नजर आई। ज्यादातर लोग इस शो के दौरान ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर करते दिखे।शाहरुख को टीवी पर देख उनकी एक फैन मृनमई देशपांडे ने लिखा, दूरदर्शन पर सर्कस देख रही हूं। आप शुरुआत से ही एक स्टार थे शाहरुख और वही जादू आज भी बरकरार है। क्वीन काजोल नाम के एक ट्विटर हैंडल ने शाहरुख के इस रोल को इमोश्नल बताया। शाहरुख खान नाम से एक ट्विटर हैंडल ने लिखा, आज सुपरस्टार शाहरुख खान से मिला जब वह एक न्यू कमर थे। बता दें कि यह पुराना सुपरहिट सीरियल अब दूरदर्शन पर हर रविवार को रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा।

सर्कस से पहले शाहरुख ने दिल दरिया और फौजी टीवी सीरियल में काम किया था। शाहरुख का फौजी टीवी सीरियल भी काफी लोकप्रिय रहा था। इसके बाद उनका शो सर्कस शुरू हुआ। करियर की शुरुआत में ऐसे बेहतरीन टीवी शो करने वाले शाहरुख खान जल्द हिंदी में टेड टॉक शो होस्ट करने वाले हैं। शाहरुख खान ने एक प्रेस कॉन्प्रेंस में कहा- मेरा मानना है कि टेड टॉल्क्स- नई सोच भारत में रहने वाले कई लोगों को प्रेरित करेगा। यह एक कॉन्सेप्ट है जिससे मैं जल्दी ही कन्केट हो गया। मेरा मानना है कि मीडिया केवल एक ऐसा वाहन है जो आज बदलाव के लिए प्रेरित कर सकता है। इसमें आसान लेकिन यूनिक आइडिया पर चर्चा और बातचीत की जाएगी।

इस सीरिज में शाहरुख खान का काम स्पीकर्स का परियच कराना और उन्हें शो शुरू होने से पहले और बाद में तक इंगेज रखना है। ठीक उसी तरह जैसे टेड मसूरी एजुकेटिड (वुडस्टॉक) के सीईओ क्रिस एंडर्सन टेड गाला वैंकूवर में करते हैं। इस सीरिज को जूलियट ब्लेक प्रोड्यूस करेंगी जिन्होंने फिल्म द हंड्रेड फुट जर्नी को भी प्रोड्यूस किया था।

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान।

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान

एंटरटेनमेंट की दूसरी बड़ी खबरों के लिए क्लिक करें-

वीडियो: बेबाक रहीं कंगना, नवाबी अंदाज में दिखे सैफ

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 21, 2017 9:36 am