शाहरुख खान की रईस का एक डायलॉग इस जबरा फैन के लिए बन गया प्रेरणा, देखें तस्वीरें

शाहरुख खान की फैन पावर के बारे में सभी को पता है। वो स्क्रिन पर जो भई करते हैं उनके फैंस पर वैसा ही करने का भूत सवार हो जाता है। इसी का एक ताजा उदाहरण देखेने को मिला है। मुंबई के ग्रामीण इलाके में एक मोची अपने स्टार की फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जिसमें कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान भी नजर आएंगी। किंग खान के इस फैन ने रईस के एक डायलॉग को अपनी दुकान पर चिपका दिया है। ये वही डायलॉग है जोकि ट्रेलर में सुनाई देता है। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।

शाहरुख खान का यही डायलॉग मोची श्याम बहादुर रोहिडा को काफी पसंद आया और उसने अपनी जूतों की दुकान पर इसे लगा दिया। यह इस बात का सबूत है कि किस तरह सिनेमा जगत की चीजें असल जिंदगी को प्रभावित करती हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले श्याम बहादुर ने रईस के डायलॉग को प्रिंट करवाकर अपनी रोड पर बनी दुकान पर लगा दिया। इससे यह बात तो साफ है कि कई लोगों का ध्यान इस बैनर पर जाएगा और उन्हें इससे मुनाफा कमाने में मदद मिलेगी।

मोची का दावा है कि उसके दोस्त दूसरी फिल्ड में काम कर रहे हैं। जिसमें कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर लेकिन उसे हालातों की वजह से यह काम करना पड़ा। ये डायलॉग उसपर एकदम सटीक बैठते हैं। यह बात सोचने वाली है कि शाहरुख खान के मुंह से निकले एक वाक्य ने श्याम सुंदर जैसे लोगों को प्रेरित कर दिया। 25 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म रईस का जादू पहले से ही दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हमें उम्मीद है कि शाहरुख खान और रईस के निर्माताओं से बहुत कुछ आना बाकी है।

किंग खान का गाना ओ जालिमा 5 जनवरी को रिलीज होगा। अभी तक फिल्म से सनी लियोनी का आइटम नंबर लैला मैं लैला रिलीज किया जा चुका है। बता दें कि शाहरुख खान ने जालिमा के लिरिक्स को ट्वीट करते हुए लिखा था- गाना आता हो या नहीं, जालिमा के लिए तो गुनगुनाना पड़ेगा। इस गाने की पंक्तियां हैं- जो तेरी खातिर तड़पे हैं पहले से ही, उसे क्या तड़पाना।

First Published on January 5, 2017 8:12 am