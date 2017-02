भंसाली पर हुए हमले पर शाहरुख खान ने कहा- बातचीत से सुलझाना चाहिए था मामला

इन दिनों हर मामले पर चुप्पी साधने वाले शाहरुख खान ने फाइनली संजय लीला भंसाली पर हुए हमले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। फिल्म निर्देशक पर जयपुर में करणी सेना ने पद्मावती की शूटिंग के दौरान हमला कर दिया था। विभिन्न प्रकार की कला पर अपने विचार रखते हुए कहा- जहां तक कला और क्रिएटिविटी का सवाल है हर कोई कुछ अलग करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। कला के जरिए चर्चा, बातचीत शुरू होनी चाहिए। एक शख्स को पेंटिंग पसंद हो सकती है या कविता। दूसरे शख्स को नहीं। इसलिए यह चर्चा का विषय है। और चर्चा से ज्ञान का आदान-प्रदान होता है। शाहरुख ने कहा- अगर किसी को असहमति है या कला के किसी रूप से समस्या है तो उसे बैठकर उस मामले पर चर्चा करनी चाहिए। समस्या के सामाधान के लिए इससे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। इस पूरे मामले पर किंग खान तटस्थ दिखे। वहीं करणी सेना ने भी भंसाली के साथ शांतिपूर्ण तरीके से समझौता कर लिया है।

बता दें कि संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावती’ को लेकर उठे विवाद पर अब विराम लग गया है। रामी पद्मावती की कहानी से छेड़छाड़ को लेकर उठे बवाल के बाद भंसाली प्रोडक्शन हाउस ने स्पष्ट किया है कि राजपूत सभा के साथ इससे संबंधित गलतफहमी दूर कर ली गई है। इस संबंध में जारी बयान के मुताबिक, भंसाली प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की CEO शोभा संत और एसोसिएट प्रोड्यूसर चेतन देवलेकर सहित एक प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर में राजपूत सभा के तहत समाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट की। शोभा संत ने हाल ही अपने ट्विटर एकाउंट पर भी सभी मीडिया वालों से इस मामले पर और अधिक तूल न दिए जाने को लेकर अपील की है।

भंसाली प्रोडक्शंस की ओर जारी बयान के अनुसार, फिल्म की सामग्री को लेकर उन्हें जो गलतफहमी थी, वह दूर कर दी गई है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच कोई रोमांटिक दृश्य, गाना या ड्रीम सीक्वेंस नहीं है। फिल्म में अभिनेता रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर मुख्य भूमिका में हैं।

गौरतलब है कि इस फिल्म की जयपुर के जयगढ़ में हो रही शूटिंग के दौरान करणी सेना ने न सिर्फ सेट पर तोड़फोड़ की बल्कि संजय लीला भंसाली के साथ भी मारपीट की गई। लेकिन अब करणी सेना वाले सदस्य मान गए हैं। लिहाजा जल्द ही फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू होगी।

संजय लीला भंसाली पर हुए हमले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा-“इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं”

First Published on February 2, 2017 10:51 am