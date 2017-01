शाहरुख खान के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी दुबई में करेंगे फिल्म ‘रईस’ का प्रमोशन

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और उनके रईस में को- स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी दुबई में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए जाएंगे। यह एक्शन थ्रिलर फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है जिसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान और नवाजुद्दीन पहले बॉलीवुड पार्क और उसके बाद अरेबियन सेंटर के नाइट कोर्ट में जाएंगे। जहां वो अपने फैंस से मिलेंगे। सूत्र ने बताया कि टीम दो दिन के लिए दुबई आएगी। लेकिन अभी तक यह बात साफ नहीं है कि वो दुबई में प्रमोशन के वक्त दोनों स्टार के साथ रहेंगी या नहीं। फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा किंग खान की प्रेमिका का किरदार निभा रही हैं।

शाहरुख खान ने पिछले महीने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की थी और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि माहिरा भारत में फिल्म का प्रमोशन करने के लिए नहीं आएंगी। इसकी वजह 18 सितंबर 2016 को हुए उरी हमले के बाद एमएनएस का पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने पर बैन लगाने की मांग है। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। दुबई एक ऐसी जगह है जो शाहरुख खान के करीब रही है। पिछले महीने एक्टर ने दुबई कॉर्पोरेशन के टूरिज्म और कॉमर्स मार्केंटिंग के लिए #BeMyGuest नाम से बनी फिल्म में नजर आए थे। जिसमें वो लोगों को सूरज, मिट्टी और एडवेंटर के शहर में आमंत्रित करते हुए दिख रहे हैं। इस शहर में उनका एक घर भी है।

बता दें कि सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट में शाहरुख खान के कैमियो को लेकर एक खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शाहरुख इस फिल्म में एक जादूगर के रोल में नजर आने वाले हैं। खबर है कि 16 तारीख को शाहरुख जादूगर के अपने रोल के लिए लुक टेस्ट के लिए गए थे। अब ये सोचने वाली बात है कि शाहरुख का जादूगर वाला किरदार ट्यूबलाइट की कहानी में ट्विस्ट किस तरह लाने वाला है।

हाल ही में जब शाहरुख डब्बू रतनानी के कैलेंडर लॉन्च के मौके पर पहुंचे थे तो उन्होंने ट्यूबलाइट में अपने रोल के बारे में बात की थी। जब उनसे पूछा गया कि ट्यूबलाइट में उनका कैमियो है तो उन्होंने कहा, मैंने भी खबरें सुनी हैं ट्यूबलाइट की।

काला हिरण शिकार मामला: जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान खान और सह-कलाकारों को 25 जनवरी को पेश होने को कहा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 18, 2017 10:39 am