ऋतिक रोशन की काबिल और शाहरुख खान की रईस में अब सुबह के शो से ही होगी भिडंत

ऋतिक रोशन की काबिल और शाहरुख खान की रईस की बॉक्स ऑफिस पर होने वाली भिडंत के बारे में बहुत से लोग बातें कर चुके हैं। दोनों ही फिल्में एक दिन रिलीज हो रही हैं। जहां रईस 25 जनवरी की सुबह ही रिलीज होगी वहां काबिल दिन में रिलीज होने वाली थी। लेकिन लगता है अब ऐसा नहीं होगा। ऋतिक रोशन की काबिल भी अब सुबह रिलीज की जाएगी। स्पॉटब्वॉय डॉट कॉम को राकेश रोशन ने बताया कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्से ने काबिल को सुबह 9 बजे रिलीज करने का फैसला किया है। यह खबर दोनों के क्लैश के मामले में लेटेस्ट अपडेट है। दोनों ही फिल्में काफी बड़ी हैं और गणतंत्र दिवस के मौके पर टकराने के लिए तैयार हैं। दोनों के लिए यह कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होने वाला है।

पहले दोनों की रिलीज में कुछ घंटों का अंतर था। जहां शाहरुख की फिल्म 26 जनवरी की सुबह रिलीज होने वाली थी वहीं ऋतिक रोशन की काबिल 25 जनवरी की शाम को 6 बजे के बाद रिलीज होनी थी। इसके बाद रईस के निर्देशक राहुल ढोलकिया ने 25 जनवरी को ही फिल्म रिलीज करने का निर्णय किया। राकेश रोशन की हालिया घोषणा से साफ हो गया है कि अब दोनों फिल्मों के बीच कुछ घंटों का अंतराल भी नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि दोनों बड़ी फिल्में टिकट खिड़की पर एक-दूसरे से टकराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों में ही काफी अच्छे स्टार हैं ऐसे में अपनी पसंदीदा फिल्म देखने के लिए दर्शकों के सामने काफी रफ च्वॉइस होगी।

बता दें कि बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म काबिल का ट्रेलर और गाने रिलीज हो चुके हैं। फिल्म अगले साल 25 जनवरी को शाहरुख खान स्टारर फिल्म रईस के साथ रिलीज की जाएगी। काबिल के अब तक कुल 5 गाने रिलीज किए जा चुके हैं। जिनमें से लोगों को सबसे ज्यादा रास आ रहा है 1981 में रिलीज हुई फिल्म ‘याराना’ के गाने का रीमेक सॉन्ग सारा जमाना।

पुराना गाना जहां किशोर कुमार ने गाया अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था। वहीं नए गाने को गाया है पायल देव और रफ्तार ने और इसके वीडियो में नजर आ रही हैं एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला। 14 दिसंबर को रिलीज किए गए इस गाने को अब तक 2 करोड़ 72 लाख लोग यूट्यूब पर देख चुके हैं। मेकर्स ने फैन्स की गाने में दिलचस्पी को देखते हुए गाने का बिहाइंड द सीन्स वीडियो भी रिलीज कर दिया है।

First Published on December 28, 2016 11:11 am