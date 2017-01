शाहरुख खान ने बुक लॉन्च स्पीच में करण जौहर को बताया ‘सबसे खूबसूरत लड़का’, देखिए वीडियो

बॉलीवुड के चर्चित फिल्म निर्देशक करण जौहर की आत्मकथा ‘एन अनसूटेबल बॉय’ रिलीज की जा चुकी है। किताब की रिलीज के बाद से ही यह अपने खुलासों के चलते यह खबरों में बनी हुई है। मालूम हो कि करण ने किताब में अपने बॉलीवुड स्टार्स से संबंधों और खुद के बारे में सेक्स को लेकर लोगों ओपिनियन जैसी कई ऐसी बातों का जिक्र किया है, जिसके बारे में अब तक वह बोलने में झिझकते रहे हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान इंडस्ट्री में उनके सबसे अच्छे दोस्त के तौर पर जाने जाते हैं। सोमवार रात शाहरुख खान किताब के प्रमोशन से जुड़े एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां अपनी स्पीच में उन्होंने कई गौर करने लायक बातें कहीं। इस स्पीच को शाहरुख के एक फैन ने अपने यूट्यूब अकाउंट से पोस्ट किया है।

शाहरुख अपनी एक्टिंग के अलावा ऑफस्क्रीन अपने अच्छे बर्ताव और अच्छे वक्ता होने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत ही पब्लिशर्स और बाकी लोगों को शुक्रिया अदा करने से की, इसके बाद सबसे पहले उन्होंने किताब के टाइटल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इस फिल्म का नाम द अनस्यूटेबल बॉय की जगह ‘द गुड बॉय’ हो सकता था, क्योंकि करण एक अच्छा लड़का है। शाहरुख ने करण के रात के तीन बजे भी अपनी मां के साथ बैठ कर टेलीशॉपिंग करने के किस्से का अपनी स्पीच में जिक्र किया। शाहरुख ने किताब को एक अन्य टाइटल द सेंसिटिव बॉय भी दिया। इसके अलावा उन्होंने करण द्वारा जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना करने के लिए किताब को द ब्रेव बॉय टाइटल दिया।

शाहरुख ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि मेरे हिसाब से करण सबसे खूबसूरत लड़का है जिससे मैं अब तक मिला हूं। शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही उनकी आगामी फिल्म रईस में नजर आएंगे। रईस में शाहरुख एक गैरकानूनी शराब का धंधा करने वाले कारोबारी की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है जिसमें शाहरूख खान एक शराब तस्कर की भूमिका में दिखाई देंगे। शाहरुख की यह फिल्म ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल के साथ रिलीज होने जा रही है, देखना यह होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रईस को पछाड़ पाती है या नहीं।

First Published on January 17, 2017 11:25 am