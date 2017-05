फैंस को काफी पसंद आ रहा दबंग स्टाइल में शाहिद का ये लुक, सलमान को छोड़ा पीछे- देखें Photos

जिस स्टाइल के लिए पहले कभी सलमान खान पहचाने जाते रहे हैं अब उसी स्टाइल में बॉलीवुड के हैदर शाहिद कपूर फेमस हो रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सलमान खान के शर्टलैस पोज के बारे में। लेकिन पिछले काफी दिनों से अब इस तरह के स्टाइल में शाहिद कपूर दबंग से कहीं ज्यादा नजर आ रहे हैं। वे आए दिन सोशल साइट पर शर्टलैस फोटो शेयर करते रहते हैं। दिलचस्प ये भी है कि उनका ये स्टाइल फैंस को काफी पसंद आ रहा है। यही वजह है कि शाहिद की फोटो सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रही हैं। शाहिद ने अपने फैंस आज की Good Morning की शुरुआत इस शर्टलैस फोटो से की है। इस फोटो में शाहिद हरी घास पर लेटे हुए मुस्कुराते हुए शर्टलैस पोज दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इस फोटो को गौर से देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि उनका ये पोज रैंडमली क्लिक किया गया है। शाहिद ने इस फोटो के कैप्शन सिर्फ गुड मॉर्निंग लिखा है। इस फोटो के अलावा उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें फैंस को बता रहे हैं कि उनकी अपकमिंग फिल्म रंगून का प्रमोशन खत्म हो चुका है।

#morningpic A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor) on Feb 21, 2017 at 8:59pm PST

शाहिद के इस फोटो पर ज्यादा फैंस के कमेंट You Will Kill Me One Day आ रहे हैं। इस फोटो पर महज एक घंटे में 61 हजार से ज्यादा Likes आ गए चुके हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी शाहिद कई बार शर्टलैस पोज शेयर कर चुके हैं। 2016 में रिलीज हुई फिल्म उड़ता पंजाब में भी इस लुक में नजर आ चुके हैं। आपको बता दें कि शाहिद की अगली फिल्म कंगना के साथ रंगून आने वाली है। इस फिल्म में सैफ अली खान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तीनों स्टार्स इन दिनों रंगून को प्रमोट करने में काफी बिजी हैं। यह फिल्म 24 फरवरी को रिलीज हो रही है। इसके बाद वे दीपिका के साथ पद्मावती में अभिनय करते नजर आएंगे। बता दें कि इस फिल्म में शाहिद दीपिका के शौहर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। हालांकि उनके अलावा रणवीर सिंह भी अहम भूमिका में होंगे।

Hanging in the backyard. A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor) on Jan 29, 2017 at 3:58am PST

A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor) on Jan 17, 2017 at 12:03am PST

A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor) on Feb 20, 2017 at 8:27am PST

Time for an indoor running session. A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor) on Nov 29, 2016 at 11:11pm PST

Soaking the sun. A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor) on Nov 14, 2016 at 3:45am PST

Wishing you all a #gabru morning. #throwback A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor) on Sep 12, 2016 at 10:35pm PDT

A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor) on Feb 15, 2017 at 9:12pm PST

