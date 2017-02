शाहिद कपूर ने कहा- मेरे और सैफ अली खान के विवाद केवल अखबारों में हैं, हकीकत में नहीं

जब से विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून में सैफ अली खान और शाहिद कपूर के साथ काम करने की बात सामने आई थी तभी से दोनों के अतीत को देखते हुए ऐसी कई खबरें आने लगीं कि एक्टर्स के बीच कुछ अटपटापन है। इसकी वजह शाहिद और करीना कपूर ने कुछ साल तक एक-दूसरे को डेट किया था। ब्रेकअप होने के बाद करीना को छोटे नवाब में अपना प्यार मिल गया। दोनों ने शादी भी कर ली। केवल इतना ही नहीं ऐसी भी खबरें आई थीं कि कंगना और शाहिद के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच सेट पर क्रिएटिव मतभेद हो गए हैं और एक कोल्ड वार चल रही है। हालांकि इन सभी अफवाहों को खारिज करते हुए शाहिद ने एक इंटरव्यू में बताया कि तीनों के बीच कैसा रिश्ता है।

जब हाल ही में शाहिद से रंगून की स्टार कास्ट और कंगना सैफ अली के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- कंगना रनौत काफी अच्छी एक्टर हैं। उनके और सैफ के साथ काम करना काफी दिलचस्प रहा। आपको बताउं बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे बीच काफी इश्यू हैं लेकिन असल में कोई इश्यू नहीं हैं। जब हम मिले तो हमें अहसास हुआ कि हमारे बीच कोई इश्यू नहीं हैं और सारे इश्यू पेपर में ही है। वो रंगून का काफी महत्वपूर्ण और जरूरी हिस्सा हैं। दूसरे विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म 24 फरवरी 2017 को रिलीज होगी। तीनों एक्टर्स अलग-अलग प्लैटफॉर्म पर जाकर इसका प्रचार कर रहे हैं।

बता दें कि बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर 24 फरवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म रंगून में नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशक विशाल भारद्वाज हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब शाहिद और विशाल साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है जब सैफ अली खान और शाहिद सिल्वर स्क्रीन पर साथ आने जा रहे हैं।

शाहिद ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने और सैफ के बीच फिल्म लंबे वक्त तक रही कड़वाहटों की अफवाहों के बारे में बात की। शाहिद ने कहा कि आप ऐसी चीजों की उम्मीद करते हैं। ऐसी चीजों का सामने आना बहुत आम है। मैं खुश हूं क्योंकि वह बहुत कूल शख्स हैं, और मुझे उनके साथ काम करने को लेकर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई।

First Published on February 20, 2017 10:32 am