शाहिद कपूर, कंगना रनौत और सैफ अली खान की रंगून के ट्रेलर को 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा

लोगों को शाहिद कपूर, कंगना रनौत और सैफ अली खान स्टारर फिल्म रंगून काफी पसंद आ रही है। ट्रेलर रिलीज के बाद अब तक इसे 10 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है और इसे हर तरफ से प्रोत्साहना मिल रही है। यह हर जगह से तारीफें बटोर रहा है। तीनों ही टॉप के एक्टर्स हैं और इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। विशाल भारद्वाज और सैफ अली खान मिलकर ओमकारा जैसी फिल्म दर्शकों को दे चुके हैं। वहीं विशाल और शाहिद कपूर ने मिलकर हैदर और कमीने जैसे क्लासिक फिल्म बनाई थी। लेकिन कंगना के साथ निर्देशक पहली बार काम कर रहे हैं। तीनों के साथ आने से लोग काफी खुश हैं और इसे पसंद भी कर रहे हैं।

वरिष्ठ निर्देशक जिसे कि अपने एक्टर्स से बेस्ट निकलवाना अच्छी तरह से आता है को दर्शकों से काफी प्यार मिला है। दर्शकों की तरह उन्हें भी अपनी फिल्म रिलीज होने का इंतजार है। 24 फरवरी 2017 को रंगून सिनेमाघरों में आ जाएगी। यह फिल्म उस दौर की कहानी है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। साजिद नाडियावाला और विशाल भारद्वाज के प्रोडक्शन में बन रही यह फिल्म वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी एक लव ट्राएंगल स्टोरी है। सैफ अली खान एक राजघराने के राजकुमार के किरदार में हैं और शाहिद कपूर एक आर्मी पर्सनल का रोल प्ले कर रहे हैं। दोनों को ही कंगना रनौत से प्यार हो जाता है जो कि हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं। कंगना रनौत को पाने के लिए दोनों के बीच होने वाली जंग ही रंगून की कहानी है।

बता दें कि 5 जनवरी को रिलीज किए गए इस ट्रेलर वीडियो एक दिन के भीतर यूट्यूबर पर 6 लाख 53 हजार लोग देख चुके हैं। 15 हजार 800 लोगों ने इसे लाइक किया है। कंगना जूलिया नाम की लड़की का किरदार निभा रही हैं। फिल्म 24 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में एक्शन और रोमांस दोनों देखने को मिलेगा।

ट्रेलर की शुरुआत ही एक ऐसे सीन से होती है जिसमें अंग्रेजों के लड़ाकू जहाज कुछ लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। ट्रेलर की अगली स्लाइड आपके जेहन में साफ कर देती है कि यह 1944 के वक्त द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त की कहानी है।

शाहिद कपूर से चल रहे कोल्ड वॉर पर कंगना रनौत बोली- “मैं काम पर दोस्त बनाने नहीं जाती”

First Published on January 12, 2017 8:54 am