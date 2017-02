‘रंगून’ के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो पर पहुंचे शाहिद कपूर और कंगना रनौत, अनबन की खबरों पर लगाया विराम

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म रंगून के प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो पर पहुंचे। इस दौरान सैफ अली खान मौजूद नहीं थे। बता दें कि शाहिद और कंगना के बीच अनबन की खबरें आ रही थी और कहा जा रहा था कि दोनों ​एक साथ फिल्म रंगून का प्रमोशन नहीं करेंगे लेकिन कपिल के शो पर एक साथ पहुंचकर दोनों ने उन सभी सवालों पर विराम लगा ​दिया है।

इस दौरान शाहिद और कंगना ने शो पर काफी मस्ती की। कंगना साड़ी में बहुत की खूबसूरत दिखाई दे रही थी। शाहिद ने शो पर खूब मस्ती की। शाहिद ने शो पर कॉमेडियन किकू शर्मा के साथ डांस भी किया। कपिल शर्मा ने भी दोनों कई मस्ती भरे सवाल किए। फिल्म रंगून 24 फरवरी को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को विशाल भारद्ववाज ने डायरेक्ट किया है।

रंगून एक ​पीरियड फिल्म हैं जो दूसरे विश्व युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म में शाहिद कपूर नवाब मलिक के रोल में हैं। रंगून में शाहिद के रोल को ध्यान में रखते हुए उनको शूटिंग की परफेक्ट ट्रेनिंग देने के लिए रौनक पंडित को चुना गया था। रौनक पंडित 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल विनर हैं। रौनक पंडित ने साल 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान 25 मीटर पिस्टल कैटगरी में गोल्ड जीता था।

शाहिद, सैफ और कंगना यह तीनों कलाकार पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आएंगे। जहां तक निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ काम करने का सवाल है तो शाहिद कपूर फिल्म ‘कमीने’ और ‘हैदर’ में उनके साथ काम कर चुके हैं, वहीं सैफ अली खान ने ‘ओमकारा’ में विशाल के साथ काम किया है। कंगना रनौत के लिए यह पहला मौका है जब वह विशाल भारद्वाज के साथ काम कर रही हैं।

वीडियो: वरुण धवन ने बताए अपने वैलेंटाइन प्लान्स

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 10, 2017 11:54 am