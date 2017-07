शाहरुख खान ने अपनी बेटी सुहाना को सिखाया है कि कोई तस्वीरें खींचे तो क्या करना है, आप भी जानिए

सेलेब्रिटी होना किसे अच्छा नहीं लगेगा? लेकिन इन सुनहरे सितारों की जिंदगी की एक हकीकत यह भी है कि उन्हें अपनी डेली लाइफ में ज्यादातर वक्त कैमरा के फ्लैश और फोटोग्राफर्स की भीड़ का सामना करना पड़ता है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने इस पापराजी कल्चर को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। न्यूज-18 की एक खबर के मुताबिक शाहरुख ने कहा- तस्वीरें खींचे जाना स्टारडम का ही एक हिस्सा है, जिसे हम सभी अब स्वीकार कर चुके हैं। हालांकि किसी भी सेलेब्रिटी के लिए यह उतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि स्टारकिड्स के लिए। शाहरुख ने बताया कि यदि उनकी बेटी सुहाना को उन्होंने इस तरह की दिक्कतों से निपटना सिखा दिया है।

खबर के मुताबिक शाहरुख ने सुहाना ने कहा- मैं समझता हूं कि तस्वीरें तो ली ही जाएंगी, मैंने अपने बच्चों को भी सिखा दिया है कि जब भी फोटोग्राफर्स आएं तो खड़े हो जाओ। तस्वीरें खिंचवाओ और कहो, क्या अब मैं जा सकती हूं? और वे आपकी बात समझेंगे। मैं उन्हें 25 सालों से जानता हूं। गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले वायरल हुए एक वीडियो में शाहरुख की बेटी सुहाना फोटोग्राफर्स के सामने अजीबोगरीब स्थित का सामना करती नजर आई थीं। एक फिल्म थियेटर के बेसमेंट में लिफ्ट का दरवाजा खुलने का इंतजार करते समय फोटोग्राफर्स से बचने की कोशिश में वह बेहद असहाय और असहज महसूस कर रही थीं।

देखिए सुहाना का वह वीडियो जिसमें वह फोटोग्राफर्स के बीच फंस गई थीं

किंग खान ने कहा- मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति में बच्चे बहुत अजीब फील करते हैं। मैं जब भी किसी पब्लिक प्लेस में जाता हूं तो उन्हें अपने साथ नहीं ले जाता। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं आते। मैं इस तरह के फंक्शन्स में अकेले जाता हूं। बकौल शाहरुख स्टारकिड्स को इस सब से निपटना आना चाहिए और ऐसे ही एक कदम के तौर पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था ताकि वह थोड़ा सहज महसूस कर सकें।

देखिए शाहरुख की बेटी सुहाना की तस्वीरें

शाहरुख खान और गौरी खान की 17 साल की बेटी सुहाना जब वेन्यु में पहुंची तो सब उन्हें देखते ही रह गए। सुहाना का ऑरेंज कलर का आउटफिट उन पर जच रहा था। शाहरुख खान और गौरी खान की 17 साल की बेटी सुहाना जब वेन्यु में पहुंची तो सब उन्हें देखते ही रह गए। सुहाना का ऑरेंज कलर का आउटफिट उन पर जच रहा था।

बेटी सुहाना और शाहरुख की तस्वीरें अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए गौरी ने लिखा..’ऑरेंज वर्क्स’। बेटी सुहाना और शाहरुख की तस्वीरें अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए गौरी ने लिखा..’ऑरेंज वर्क्स’।

सुहाना को लेकर शाहरुख पूरे कार्यक्रम में काफी प्रोटेक्टिव दिखे। वे अपनी बेटी के साथ ही रहकर मेहमानों से मिलते रहे। शाहरुख ने फोटोग्राफ्स में बेटी सुहाना को साथ कैरी किया। सुहाना को लेकर शाहरुख पूरे कार्यक्रम में काफी प्रोटेक्टिव दिखे। वे अपनी बेटी के साथ ही रहकर मेहमानों से मिलते रहे। शाहरुख ने फोटोग्राफ्स में बेटी सुहाना को साथ कैरी किया।

शाहरुख की इस आदत से सुहाना को है चिढ़। (Image Source: Indian Express) शाहरुख की इस आदत से सुहाना को है चिढ़। (Image Source: Indian Express)

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपनी सहेलियों के साथ। (Image Source: Instagram) शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपनी सहेलियों के साथ। (Image Source: Instagram)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 21, 2017 11:36 am