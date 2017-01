बेंगलुरू में छेड़छाड की घटना पर बोले शाहरुख- बच्चों को सिखाएं महिलाओं को सम्मान देना

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने नए साल की रात बेंगलुरू में हुई छेड़छाड़ की घटना पर अपनी बात रखी है। उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि, “यह पूरी तरह गलत है। मुझे लगता है कि माताओं और पिताओं को चाहिए कि अपने बेटों को महिलाओं को सम्मान देना सिखाएं।” शाहरुख ने अर्चना कोचर के एक फैशन शो में शनिवार को में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने शो स्टॉपर के रूप में रैम्प वॉक की थी। यह कार्यक्रम कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के 100 बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी के लिए धन जुटाने खातिर आयोजित किया गया था। शाहरुख ने चैरिटी शो के दौरान ये बात कही है।

शाहरुख ने कहा, “बेटियों या मां के रूप में सभी महिलाएं मेरे दिल के करीब हैं। मेरी बेटी, मेरी मां, तमाम लड़कियां मेरे दिल के करीब हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम यह स्वीकार करें और यह सुनिश्चित करें कि वे (महिलाएं) इस धरती पर सबसे अधिक सम्मानित शख्स हैं।’’ शाहरुख ने जोर देते हुए कहा, ‘‘अगर वे नहीं होंगी तो हम यहां नहीं होंगे। कामकाजी महिलाएं, गृहणियां, वो तमाम महिलाएं जो इस दुनिया में हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए।’’

शाहरुख से पहले बॉलीवुड की कई हस्तियां बेंगलुरू की घटना की निंदा कर चुके हैं। सलीम खान, शेखर कपूर, अक्षय कुमार और फरहान अख्तर ने अलग अलग मंचों से इस घटना का विरोध किया है। अब इस लिस्ट में शाहरुख का नाम भी जुड़ गया है।

First Published on January 9, 2017 6:10 am