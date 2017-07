शाहरुख खान से सबसे ज्यादा पूछा जाता है यह सवाल, ये है एक्टर का मोबाइल नंबर, देखें वीडियो

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शाहरुख खान के पास काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके फैंस केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि एक्टर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ढूंढे जाने वाली शख्सियतों में से भी एक हैं। हाल ही में किंग खान एक शो में पहुंचे जहां उन्होंने सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिए। क्या आप भी उनके फैन हैं और शाहरुख खान का नंबर पाना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि आप अकेले ऐसे नहीं हैं जिन्हें बादशाह के मोबाइल नंबर की चाहत है।

जी हां, शाहरुख खान से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल मोबाइल नंबर है। इसका जबाव एक्टर ने बड़े ही आराम से देते हुए बताया- यह है 5559960321। किसी भी समय फोन करें, आधी रात के बाद और मैं आपका फोन उठाउंगा। नहीं तो एक मैसेज छोड़ दीजिएगा और मैं एक इमोजी के जरिए आपको जवाब देने की कोशिश करुंगा। इसके अलावा खान ने और भी दूसरे सवालों के जवाब दिए। बहुत से लोगों को जब हैरी मेट सेजल में एक्टर के शरीर पर बना हुआ टैटू नजर आया होगा तो आपको बता दें कि उन्होंने असल जिंदगी में टैटू नहीं बनवाया है। यह केवल इम्तियाज अली की फिल्म के किरदार के लिए है।



हकीकत में उन्हें टैटू से डर लगता है। इसके अलावा एक्टर के पास अभी तक अपना प्राइवेट जेट नहीं है। वीडियो में शाहरुख ने बताया कि कैसे वो पहली बार गौरी से मिले थे। वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख की अनुष्का शर्मा के साथ जब हैरी मेट सेजल अगले महीने रिलीज होने वाली है। 13 जुलाई को एक्टर ने फइल्म का गाना बरटफ्लाई रिलीज किया। लुधियाना के वेब मॉल में इस गाने की लॉन्चिंग रखी गई थी और हजारों फैन्स की मौजूदगी में खुद किंग खान ने इस गाने को रिलीज किया।

गौर करने वाली बात यह रही कि गाने के वीडियो में भांगड़ा की धुन पर नाचती नजर आ रहीं अनुष्का गाने के रिलीज इवेंट से नदारद रहीं। जानकारी के मुताबिक अनुष्का अपने कथित बॉयफ्रेंड विराट कोहली के साथ आईफा सेरेमनी में शिरकत करने न्यूयॉर्क पहुंची हुई थीं। ऐसे में शाहरुख के पास इस गाने को अकेले रिलीज करने के सिवा और चारा भी क्या था।

First Published on July 17, 2017 8:51 am