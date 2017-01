शाहरुख खान ने बेटे आर्यन और अब्राहम को दी धमकी-महिलाओं की इज्जत नहीं की तो सिर कलम कर दूंगा

बॉलिवुड के किंग शाहरुख खान अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। असहनशीलता पर दिए उनके बयान ने देश में हलचल मचा दी थी। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर भी वह खुलकर अपनी बात रखते आए हैं। लेकिन महीने की शुरुआत में बेंगलुरु में छेड़छाड़ के मामलों के बाद उन्होंने मर्दों से महिलाओं की इज्जत करने की अपील की थी और इसका मतलब भी समझाया था। लेकिन इस बार उन्होंने अपने दोनों बेटों आर्यन और अब्राहम को ही सीधे-सीधे धमकी दे दी है।

शाहरुख ने कहा कि अगर इन दोनों ने कभी किसी महिला को दुख पहुंचाया तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। फेमिना को दिए इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा कि मैंने आर्यन और अब्राहम से कहा है कि कभी किसी महिला को दुख न पहुंचाएं, अगर उन्होंने एेसा किया तो मैं उनका सिर कलम कर दूंगा। और हां, समय नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि कोई लड़की आपकी चड्ढी-बड्डी नहीं है, उसकी इज्जत करें। आपको बता दें कि बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान कई लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे। इन घटनाओं पर बॉलिवुड के कई सितारों ने जमकर अपना गुस्सा उतारा था।

9 जनवरी को एक चैरिटी इवेंट पर पहुंचे शाहरुख खान ने इस घटना पर कहा था कि माता-पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं। शाहरुख खान ने कहा था, ‘मुझे लगता है यह घटना पूरी तरह से गलत है, मैं इस घटना को लेकर सामने आए सभी सिलेब्रिटी के बयानों से सहमत हूं। माता-पिता को बचपन से ही अपने बेटों को सिखाना होगा कि महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए।’ शाहरुख ने कहा था, ‘महिलाएं मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब हैं। अब समय यह आ गया है, जब हम सबको यह अच्छी तरह समझना होगा कि हमें महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा इज्जत करने की जरूरत है।

अगर महिलाए नहीं होंगी तो हम भी नहीं रहेंगे। कामकाजी महिलायें हो, हाउस वाइफ या फिर दुनिया के किसी भी क्षेत्र की महिला हो, दुनिया की हर महिला की इज्जत होनी चाहिए। हमें हर तरह से महिला का सम्मान करना चाहिए।’ बॉलिवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी बेंगलुरु में घटी शर्मनाक घटना को गलत बताते हुए कहा था कि ऐसी घटनाएं कभी भी नहीं होनी चाहिए। अक्षय कुमार इस घटना के बाद इतना गुस्से में आए थे कि उन्होंने गुस्सा जाहिर करने के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया था। आमिर खान, ऋतिक रोशन, श्रद्धा कपूर, संजय गुप्ता सहित तमाम सितारों ने बेंगलुरु की घटना को शर्मनाक बताते हुए कड़ी निंदा की थी।

बेंगलुरु छेड़छाड़ मामले पर अक्षय कुमार ने दिखाया गुस्सा; ट्विटर पर पोस्ट किया वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 16, 2017 11:53 am