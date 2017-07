‘जब हैरी मेट सेजल’ के प्रमोशन के लिए शाहरुख ने लिया नया अवतार, क्या आपने देखीं ये तस्वीरें

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी फिल्म जब हैरी मेट सेजल के प्रमोशन के लिए एक नई रणनीति का पालन कर रहे हैं। इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनुष्का शर्मा भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। हाल ही में एक्टर राजस्थान पहुंचे। जहां उन्हें जोधपुर टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन की मानद मेंबरशिप से सम्मानित किया गया। ऐसा लगता है कि एक्टर अपनी मेंबरशिप को काफी गंभीरती से ले रहे हैं। इसकी वजह है उनका उपाधि मिलने के तुरंत बाद राजस्थान के मेहरानगढ़ किले में जाना। इसके बाद एक्टर एक मशहूर राजस्थानी होटल गए और राजस्थानी थाली को एंज्यॉय करते हुए नजर आए।

सुपस्टार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यह पहली बार है जब उन्होंने प्रमाणिक राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद चखा और भूख से ज्यादा खाया। खाना खाने के बाद शाहरुख खान ने कहा- मैंने दाल बाटी के बारे में सुना था। यह बहुत शानदार और अच्छा है। मैं सोच रहा हूं कि लोग इसे खत्म कैसे करते हैं। यह काफी टेस्टी और भरा हुआ होता है। मेरे लिए यह पहला अनुभव था। अब मैं यहां कम से कम तीन महीने में एक बार आया करुंगा। यह पहली बार नहीं है जब एक्टर ने प्रमोशन के लिए इस तरह का कदम उठाया है। इससे पहले अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए शाहरुख ने पुणे से दिल्ली का सफर ट्रेन से तय किया था।

Of beautiful & happy Tales & Head gears of Punjab & Rajasthan. #HarryonTour pic.twitter.com/37iTn8aXU9 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 15, 2017

पहली बार शाहरुख खान इम्तियाज अली की किसी फिल्म में काम कर रहे हैं। अली से इससे पहले जब वी मेट, तमाशा, हाईवे जैसी फिल्में बनाई हैं। बता दें कि 13 जुलाई को जब हैरी मेट सेजल का चौथा गाना रिलीज कर दिया गया है। लुधियाना के वेब मॉल में इस गाने की लॉन्चिंग रखी गई थी और हजारों फैन्स की मौजूदगी में खुद किंग खान ने इस गाने को रिलीज किया।

गौर करने वाली बात यह रही कि गाने के वीडियो में भांगड़ा की धुन पर नाचती नजर आ रहीं अनुष्का गाने के रिलीज इवेंट से नदारद रहीं। जानकारी के मुताबिक अनुष्का अपने कथित बॉयफ्रेंड विराट कोहली के साथ आईफा सेरेमनी में शिरकत करने न्यूयॉर्क पहुंची हुई थीं। ऐसे में शाहरुख के पास इस गाने को अकेले रिलीज करने के सिवा और चारा भी क्या था। अनुष्का ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा- “मैं जानती थी तुम पंजाब जा कर बदल जाओगे! पर ऐसे? बटरफ्लाई बनके..”

First Published on July 16, 2017 11:13 am