समंदर किनारे रोमांटिक मूड में नजर आ रहे हैं टीवी एक्टर शब्बीर और कांची, देखिए तस्वीरें

टेलेविजन सीरियल कुमकुम भाग्य के लीड अभिनेता शब्बीर आहूवालिया इन दिनों अपनी पत्नी कांची कौल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंट कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही सोशल एकाउंट पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में दोनों रोमांटिक अंदाज में पोज देते नजर आ रहे हैं। इन दिनों ये कपल छुट्टियां सेलिब्रेट करने मालद्वीप में हैं। समुंदर की लहरों के बीच दोनों मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इन फोटोज में जहां शब्बीर काफी कूल हैंडसम नजर आ रहे हैं तो वहीं उनकी पत्नी कांची कोल बेहद लग रही हैं।

This boy …. #neveradullmoment #crazy #chevalblancrandheli #goodtimes ❤ A photo posted by kanchikaul (@kanchikaul) on Jan 29, 2017 at 8:08pm PST

#neverwannaleave #chevalblancrandheli #heaven A photo posted by kanchikaul (@kanchikaul) on Jan 28, 2017 at 7:57pm PST

#JustU ❤️ A photo posted by Shabir Ahluwalia (शब्बीर) (@shabbirahluwalia) on Jan 28, 2017 at 5:55am PST

समुंदर के गहरे पानी के बीच कांची ने बिकनी में कई सिजलिंग पोज दिए। दोनों के साथ वाले फोटो देखकर साफ जाहिर होता है कि वे एक दूसरे के बेहद प्यार करते हैं। बता दें कि 2011 में शादी के बंधन में बंधे इस कपल के दो बच्चे है। शब्बीर अपनी लव मैरिज लाइफ को लेकर काफी खुश रहते हैं। वे आए दिन ही सोशल साइट पर अपनी पत्नी के साथ फोटो अपलोड करते रहते हैं। इतना ही नहीं फोटो अपलोड करके वे कांची के प्रति I Love You So Much, Love You jaanu जैसे कैप्शन लिखकर अपना प्यार भी सोशल मीडिया पर जाहिर करते हैं। कहीं तो होगा, काव्यांजलि जैसे सीरियल से पहचान बनाने वाले शब्बीर इन दिनों कुमकुम भाग्या में लीड अभिनेता है।

#justher #loveyoukanchi A photo posted by Shabir Ahluwalia (शब्बीर) (@shabbirahluwalia) on Jan 28, 2017 at 5:56am PST

👀❤️😊✌🏻️ A photo posted by Shabir Ahluwalia (शब्बीर) (@shabbirahluwalia) on Jan 28, 2017 at 5:57am PST

❤️ A photo posted by Shabir Ahluwalia (शब्बीर) (@shabbirahluwalia) on Jan 28, 2017 at 5:56am PST

Luv u jaannuu ❤️ A photo posted by Shabir Ahluwalia (शब्बीर) (@shabbirahluwalia) on Dec 24, 2016 at 11:13am PST

My happiness ❤️ my wife and my childrens ❤️💞😍 A photo posted by Shabir Ahluwalia (शब्बीर) (@shabbirahluwalia) on Dec 1, 2016 at 1:16am PST

My boys 😍❤️ A photo posted by Shabir Ahluwalia (शब्बीर) (@shabbirahluwalia) on Dec 1, 2016 at 1:16am PST

#justloveyou A photo posted by Shabir Ahluwalia (शब्बीर) (@shabbirahluwalia) on Dec 1, 2016 at 1:06am PST

#intotheblue #sailing #makingmemories #awesomeness #chevalblancrandheli A photo posted by Shabir Ahluwalia (शब्बीर) (@shabbirahluwalia) on Jan 29, 2017 at 2:35am PST

I love u Kanchi ❤️❤️ A photo posted by Shabir Ahluwalia (शब्बीर) (@shabbirahluwalia) on Jan 2, 2017 at 3:05pm PST

#love #soulmate #friends #newyear ❤️❤️ A photo posted by Shabir Ahluwalia (शब्बीर) (@shabbirahluwalia) on Jan 2, 2017 at 3:03pm PST

#love #soulmate #2016to2017 A photo posted by Shabir Ahluwalia (शब्बीर) (@shabbirahluwalia) on Dec 31, 2016 at 10:07am PST

First Published on January 30, 2017 5:45 pm