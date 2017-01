अमेरिकन फिल्म ‘सिंगापुर मूव’ में नजर आएंगी शबाना आजमी

प्रयोगात्मक और समानांतर भूमिकाओं के लिए पहचानी जाने वाली अनुभवी अभिनेत्री शबाना आजामी इस साल तीन फिल्मों में नजर आएंगी। शबाना ने गुरुवार रात ‘ओके जानू’ की विशेष स्क्रीनिंग में पहुंचीं। वहीं उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वह जल्द ही बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी।

उन्होंने कहा, “मैं तीन फिल्मों में दिखूंगी। एक अमेरिकन फिल्म ‘सिंगापुर मूव’ है। दूसरी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह से प्रेरित है, जो पियूष पंजवानी द्वारा निर्देशित है। तीसरी अपर्णा सेन द्वारा निर्देशित अंग्रेजी फिल्म ‘सोनाटा’ है।”

अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें फिल्म ‘ओके जानू’ पसंद आई। फिल्म ताजगी का अहसास करा गई।

उन्होंने कहा, “अच्छे अभिनय के साथ यह शानदार फिल्म है। यह प्यारी फिल्म है, जिसमें सबके लिए सीख है। गीत अच्छे हैं और श्रद्धा और आदित्य के बीच केमिस्ट्री अद्भुत है। मुझे शाद अली का निर्देशन रवि चंद्रन (छायाकार) का काम हमेशा पसंद रहा है।”

‘ओके जानू’ की स्क्रीनिंग में कई अन्य सितारे भी उपस्थित हुए और सभी को फिल्म पसंद आई।

देखिए श्रद्धा कपूर-आदित्य रॉय कपूर की ‘ओके जानू’ का फर्स्ट लुक

First Published on January 14, 2017 10:46 am