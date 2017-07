Shab Quick Review: 13 साल बड़ी रवीना टंडन से रोमांस करते दिखेंगे आशीष बिष्ट, फिल्म में बने हैं बॉय-टॉय

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन स्टारर फिल्म ‘शब’ कल यानी शुक्रवार 14 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में रवीना के अलावा बॉलीवुड एक्टर आशीष बिष्ट भी नजर आएंगे। फिल्म में आशीष अपनी उम्र से 13 साल बड़ी रवीना टंडन के साथ रोमांस करते दिख रहे हैं। बॉलीवुड निर्देशक ओनिर की ‘शब’ में एक्टर आशीष एक स्ट्रगलर की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर काफी बोल्ड है, इस दौरान रवीना और आशीष के बीच काफी नजदीकियां दिखाई गई हैं।

वहीं फिल्म को लेकर ओनिर का कहना है कि, इस फिल्म का इंटरनेशनल वर्जन और भी ज्यादा बोल्ड है, क्योंकि इंडिया में आज भी लोग इंटिमेटिड सीन को लेकर कंफर्टेबल फील नहीं करते इसके चलते यहां इंटरनेश्नल वर्जन के मुकाबले फिल्म में लवमेकिंग सीन कम हैं।

यह कहानी है ऐसे तीन लोगों की जो अपनी अपनी जिंदगियों में अलग-अलग जगह से आते हैं। फिल्म में मोहन रावत नाम का लड़का है जो (आशीष) एक छोटे से शहर से माया नगरी मुंबई आता है। यहां आकर मोहन का नाम भी बदल जाता है। फर्श से अर्श तक पहुंचने के लिए उसका नाम मोहन से अजफर कर दिया जाता है। इस बीच अजफर कास्टिंग काउच में फंस जाता है। इस दौरान उसका शोषण भी होता है। फिल्म में रवीना सोनम मोदी का किरदार निभा रही हैं, जो कि एक बहुत अमीर औरत है। फिल्म में अजफर और सोनम के बीच कई अतरंग दृश्य भी दिखाए जाते हैं।

Thank you @jiteshpillaai for sharing your experience of @ShabTheFilm . The film releases tomorrow. @TandonRaveena @TheAshishBisht pic.twitter.com/jn8mwjxejn

— Onir (@IamOnir) July 13, 2017