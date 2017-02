शॉर्ट फिल्म सेक्सोहॉलिक की एक्ट्रेस शमा सिंकदर ने कहा, अपने रोल की तैयारी के लिए नहीं देखी पॉर्न फिल्में

बॉलीवुड एक्ट्रेस शमा सिकंदर खुल कर बात करने में विश्वास रखती हैं। लेकिन उन्हें काफी बुरा महसूस होता है जब उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जाता है। पिछले दिनों खबर थी कि अपनी शॉर्ट फिल्म सेक्सोहॉलिक की तैयारी करने के लिए उन्होंने असल में पॉर्न फिल्में देखी थीं। लेकिन शमा ने इन खबरों को गलत बताया है। उनका कहना है कि इस तरह की कनफ्यूजन उन्हें परेशानी में डालती है और लोग बेवजह उन्हें लेकर अपनी धारणाएं बना लेते हैं।

शमा ने कहा, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैंने अपने रोल की खातिर रिसर्च करने के लिए पॉर्न फिल्में देखीं। असल में मैंने अपने कैरेक्टर की समझ के लिए स्क्रिप्ट और विजुअल कंटेंट मांगा था जिसके जरिए मैं अपने कैरेक्टर की तैयारी कर सकूं। लेकिन इस सबमें पॉर्नोग्राफी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थी। यह शॉर्टफिल्म उन लोगों पर आधारित थी जिन्हें सेक्स की लत होती है। इस रोल के लिए मुझे दिया गया मैटीरियल वाकई इंटरेस्टिंग था।

भारत की ऑडियंस इस तरह के कंटेंट को किस तरह लेती है। इस पर शमा ने कहा, जिस तरह का रिस्पॉन्स सेक्सोहॉलिक और मेरी लेटेस्ट वेब सीरीज को मिल रहा है उससे कोई शक नहीं है कि भारत की ऑडियंस इसे स्वीकार कर रही है। उन्होंने कहा कि पॉर्न इंडस्ट्री केवल भारत में ही नहीं दुनियाभर से पैसा कमा रही है। डिजिटल बूम के इस समय में आप किसी को कुछ भी पढ़ने या देखने से कैसे रोक सकते हैं।

शमा से जुड़ी एक और खबर ये है कि वह डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ एक फिल्म कर सकती हैं। इस पर उन्होंने कहा, मेरे पास फिल्म के ऑफर हैं। लेकिन अभी मुझे इसके बारे में बात करने की इजाजत नहीं है। इसके बारे में जल्द कोई अनाउंसमेंट की जाएगी।

First Published on February 11, 2017 11:48 am