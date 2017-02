स्वरा भास्कर की फिल्म ‘अनार कली ऑफ आरा’ की डिलीट सीन हुए लीक, देखें वीडियो

अपने सशक्त अभिनय से अलग बॉलीवुड में अलग मुकाम हासिल करने वाली स्वरा भास्कर की फिल्म अनार कली ऑफ आरा जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज किया जा चुका है जिसे काफी पसंद भी किया गया है। सेंसर बोर्ड फिल्म के कई सीन को हटाने की बात कर चुका है। इधर जिन सीन्स पर सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी उनमें से कई सीन यूट्यूब पर लीक हुए हैं। जो सीन यूट्यूब पर जारी हुए वो सेंसर बोर्ड की कैंची चलने के कारण फिल्म में दर्शकों को देखने को नहीं मिलेंगे। इन लीक सीन में स्वरा का बैकलेस सीन और कई दूसरे सीन शामिल है। फिल्म में स्वरा अनारकली नाम का मुख्य किरदार निभा रही हैं। जो छोटे शहर में स्टेज पर नाचने का काम करती है। फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर पहले ही काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कहानी बिहार के छोटे से गांव आरा की रहने वाली एक डांसर और सिंगर अनारकली की है।यह फिल्म समाज के संवेदनशील विषय को छूती है। यह छोटे शहरों में होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर है।

फिल्म में स्वरा ने इंप्रेसिव अंदाज में अनारकली के किरदार को निभाया है। वो अपने किरदार की फील को बनाए रखती हैं। वो एक ऐसी महिला के किरदार में हैं जिसके पास गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है, वह मजबूत और जरूरत पड़ने पर अपने लिए खड़ा होना जानती है।ट्रेलर की शुरुआत अनारकली के लाइट हार्ट मोमेंट से होती है जिसे डबल मीनिंग की डीवा के नाम से जाना जाता है। जब डीवा गाती हैं तो लोग हूटिंग और चीयर करते हुए दिखते हैं। लोग उससे फ्लर्ट करते हैं और फिर आता है एक जोरदार चांटा। पुलिस की उपस्थिती में एक आदमी (संजय मिश्रा का किरदार) जो अनारकली को चीयर करने के लिए स्टेज पर पहुंचता है और उसे जबर्दस्ती छूने की कोशिश करता है। फिल्म 24 मार्च की रिलीज होनी है।

First Published on March 1, 2017 6:04 am