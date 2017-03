फाइनली सत्याराज ने खुद बताया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, देखें वीडियो

कटप्पा केवल बाहुबली का किरदार नहीं है। वो इंटरनेट मेम्स का स्टार बन चुका है। उसपर मिलियन जोक्स बन चुके हैं और उनसे अमूमन जो सवाल पूछा जाता है वो है कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अगर आप अप्रैल में फिल्म के आने का इंतजार नहीं कर सकते तो हम आपको इसका जवाब बता देते हैं। दरअसल वीडियो में अनुपमा चोपड़ा ने यही सवाल वरिष्ठ एक्टर सत्याराज से किया जो फिल्म में कटप्पा का किरदार निभा रहे हैं।

जिस सेट पर कटप्पा ने बाहुबली को मारा था वहीं पर उनसे यह सवाल आमतौर पर पूछा जाता था। और अब ऐसा लगता है कि सत्याराज इस सवाल का जवाब देने के मूड में हैं। यह जवाब ऐसा नहीं है जो हमने पहले नहीं सुना था। एक्टर ने कहा क्योंकि मेरे निर्देशक ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। पिछले साल भी वीडियो में जब राजमौली से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा क्योंकि उसे मैंने ऐसा करने के लिए कहा था।

सत्याराज ने बताया कि उनसे कई बार यह सवाल पूछा जाता है लेकिन इससे वो इरिटेट नहीं होते हैं। उन्होंने कहा- पूरी दुनिया मुझसे पूछ रही है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मुझे अब सवाल के बार बार पूछे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इसके बारे में अपने परिवार को भी नहीं बताया है। मैं पिछले 40 सालों से इंडस्ट्री में हूं। यह नैतिकता नहीं है अगर हम फिल्म के हिस्से की इतने अहम क्लाइमैक्स के बारे में खुलासा कर दें। मुझे पता था कि किरदार काफी मशहूर होगा लेकिन यह नहीं पता था कि देश में इसे इतनी पॉपुलेरिटी मिलेगी। अलग अलग परिस्थितियों में इसपर मेम्स बन रहे हैं। जैसे कि नोटबंदी हुई मेरे किरदार पर मेम्स बने और सवाल पूछा जाने लगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मुझे इससे खुशी होती है।

बता दें कि बिना किसी शक के बाहुबली 2 बहुप्रतिक्षित फिल्मों में से एक है जिसका इंतजार दर्शकों को काफी लंबे समय से है। इस फिल्म को इतना सीक्रेट रखा गया है जैसे कि यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत आती हो। लेकिन अब महिष्मति ने इसके राज बताने शुरू कर दिए हैं।

First Published on March 8, 2017 9:32 am