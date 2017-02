यूट्यूब पर धूम मचा रहा सत्यजीत जेना का यह वीडियो, गाना सुनकर खुद को झूमने से नहीं रोक पाएंगे आप

जी टीवी के चर्चित सिंगिंग रिएलिटी शो सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स के कंटेस्टेंट सत्यजीत जेना की उम्र महज 12 साल है लेकिन जिस वक्त वह अपने सुरों का जादू बिखेरते हैं तो अच्छे-अच्छे दिग्गजों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देते हैं। भुवनेश्वर के सत्यजीत का एक वीडियो इन दिनों यूट्यूब पर खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो सत्यजीत के ऑडीशन का है जब उन्होंने स्टेज पर आकर सभी जजेस को मंत्र मुग्ध कर दिया था। वह स्टेज पर आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और जब वह फिल्म फीवर का गाना “मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से” गाते हैं तो हिमेश रेशमिया और बाकी जज बस देखते रह जाते हैं। आम तौर पर इसके ऑडीशन में 100 सेकेंड दिए जाते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस खराब होने पर कंटेस्टेंट को बीच में ही रोक दिया जाता है, लेकिन सत्यजीत की परफॉर्मेंस इतनी दमदार थी की वह 100 सेकेंड के बाद भी गाता रहा और और उसे किसी ने नहीं रोका।

सिंगर रमन महादेव, नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया तीनों जजों ने सत्यजीत को इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें स्टैंडिंग ऑडीशन दी। परफॉर्मेंस के बाद सत्यजीत के पिता ने बताया कि उनके पिता किस तरह उनके बैंड में लोग उन्हें पैसा तो देते हैं लेकिन इज्जत नहीं मिलती है। उन्होंने बताया कि किस तरह वह अपने बेटे को लगातार स्टेज पर गाने का मौका देकर एक बड़ा नाम कमाने में मदद करना चाहते हैं। इस वीडियो को तीन दिन के अंदर 11 लाख लोगों ने लाइक किया है। हिमेश ने सत्यजीत को गाने की समझ देते हुए बताया कि जो भी तुम गा रहे हो उसे खुद में महसूस करना जरूरी है। सत्यजीत को इस परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडिंग ऑडीशन भी मिला था।

गौरतलब है कि हाल ही में बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया ने एक बच्चे की परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर एक बच्चे के पैर छू लिए थे। उनके लिए उस बच्चे के पैर छूना भगवान के पैर छूने जैसा है। बता दें कि स्टूडियो ऑडीशन राउंड्स के लिए दिल्ली का जयेश कुमार निर्देशक करण जौहर की 30 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का गाना चन्ना मेरेया गा रहा था जिसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद हिमेश ने कहा- हमें बताया गया था कि उसका दिल दाईं तरफ है और इस अद्भुत चीज से मैं हैरान था। उसने बहुत शानदार तरीके से गाना गाया। उसके अंदर दैवीय शक्ति थी। हां, मैंने उसके पैर छुए लेकिन वह सांकेतिक रूप से थे। और उसने भी बहुत मासूमी के साथ मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया।

First Published on February 28, 2017 11:05 am