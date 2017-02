रूपल पटेल यानि कोकिला बेन जल्द ही ‘साथ निभाना साथिया’ को कहेंगी बाय-बाय

टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया के फैन्स के लिए एक बुरी खबर हैं रूपल पटेल यानि के कोकिला बेन अब इस सीरियल में नजर नहीं आएंगी। खबरों की मानें तो रूपल पटेल जल्द ही यह सीरियल छोड़ सकती हैं। हालांकि अभी इस बारें में कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों की मानें तो रूपल शो की प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा से थोड़ी नाराज है। दरअसल रूपल को पिछले कुछ महीनों से पेमेंट अटकी हुई हैं और यह अमाउंट 1.25 करोड़ के आसपास है।

इसी के चलते वह शायद अब आगे शो में नजर न आए। वहीं एक्टर विशाल सिंह जो सीरियल में जिगर का किरदार निभा रहे हैं उनका कहना है कि ​रश्मि शर्मा की सबसे अच्छी बात यही है कि वह पेमेंट एकदम समय पर देती हैं। विशाल ने कहा कि उन्हें इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको पेमेंट हमेशा समय पर मिली है।

बता दें कि साल 2010 से साथ निभाना साथिया सीरियल को अच्छी टीआरपी मिलती आई है। रूपल पटेल ने कोकिला बेन के किरदार में दर्शकों को खूब मनोरंजन किया जिसे लोगों ने काफी पंसद भी किया। वहीं इनके शो छोड़ने के बाद सीरियल की टीआरपी पर इसका असर जरूर पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले यह भी खबरें आई थी कि इस शो में मीरा का किरदार निभा रही तान्या शर्मा भी यह शो छोड़ सकती हैं।

बताया जा रहा था कि तान्या और रश्मि के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि तान्या से जब इस बारें में पूछा गया था तो उनका कहना था कि दोनों के बीच बातचीत काम को लेकर हुई थी उन्होंने कहा कि शो में उन्हें आगे एक मां का रोल निभाना है और वह इस रोल को निभाने में काफी असहज महसूस कर रही हैं।

First Published on February 13, 2017 10:22 am