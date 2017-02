अनुराग कश्यप की अगली फिल्म मनमर्जिया में नजर आएंगी दंगल गर्ल सान्या मल्होत्रा

आमिर खान की फिल्म दंगल में बबिता फोगाट के किरदार से पहचान बनाने वाली सान्या मल्होत्रा अब अपनी अगली फिल्म की तैयारियों में लग गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सान्या फिल्मकार अनुराग कश्यप की अगली फिल्म मनमर्जियां में नजर आएंगी। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के निर्देशक आनंद एल राय. फिल्म के प्रॉड्यूसर होंगे। हालांकि मनमर्जियां बनाने की जब घोषणा हुई थी तब से इस प्रोजेक्ट में काफी तबदीली की जा चुकी है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म में आयुष्मान खुराना और भूमि पाडनेकर मुख्य किरदार में नजर आएंगे। इससे पहले ये दोनों एक्टर साल 2015 में रिलीज हुई दम लगा के हईशा में भी साथ नजर आ चुके हैं।

वहीं फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी समीर शर्मा को दी गई थी। बाद में उनके प्रॉड्यूसर के साथ विवाद के चलते नील बट्टे सन्नाटा बनाने वाली अश्विनी अय्यर को जिम्मेदारी दी गई। हालांकि बाद में आखिरकार अनुराग कश्यप को ही निर्देशक की कमान दी गई। माना जा रही है कि अनुराग को सान्या द्वारा दंगल में निभाया गया किरदार बेहद पसंद आया था, इसीलिए उन्होंने उसे यह फिल्म ऑफर की है। सान्या के अपोजिट भी किसी नए चेहरे की तलाश है।

करण जौहर के घर वैलेंटाइन पार्टी में पहुंचे बॉलीवुड स्टार्स

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 16, 2017 6:11 am