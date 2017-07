कन्नड़ एक्ट्रेस का न्यूड वीडियो हुआ लीक, मूवी से सेंसर बोर्ड ने हटा दिया था ये सीन

दंदुपाल्या 2 उर्फ 2 हाल ही में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म है। एक बार फिर से यह फिल्म विवाद में आ गई है। इसकी वजह एक वीडियो है जिसमें एक्ट्रेस संजना गलरानी न्यूड नजर आ रही हैं। इस सीन में दिखाया गया है कि कैसे पुलिस अधिकारी उन्हें टॉर्चर करते हैं। इस सीन को क्षेत्रीय सेंसर बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी थी। जिस वजह से यह फिल्म का हिस्सा नहीं बना। लेकिन अब किसी तरह यह सीन ऑनलाइन लीक हो गया है। कन्नड़ फिल्मीबीट ने आईबीटी के हवाले से रिपोर्ट लिखी है जिसके अनुसार पब्लिक टीवी से हुई बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने कहा कि टीम पता लगा रही है कि इस लीक के पीछे किसका हाथ है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर पूरी सफाई निर्देशक के बेंगलुरु वापस लौटने पर देंगे।

डायरेक्टर श्रीनिवासन राजू इस समय तेलुगू रिलीज को हैदराबाद में प्रमोट कर रहे हैं। संजना ने इस बात को साफ किया कि यह किसी तरह का पब्लिसिटी स्टंट नहीं है क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसी वजह से ऐसी पब्लिसिटी की कोई जरुरत नहीं है। उन्होंने फिल्मीबीट से कहा- दंदुपाल्या पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसीलिए ऐसी पब्लिसिटी की जरुरत नहीं है। हमने कुछ और शूट किया था और मैं यहां कुछ और देख रही हूं। वैसे फिल्म के लिए यह पहला विवाद नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि दंदुपाल्या एक दंदुपाल्या नाम के गैंग पर आधारित फिल्म है। जो कि बेंगलुरु के होस्काटे के निकट स्थित है।



गैंग को जघन्य अपराध करने की वजह से जाना जाता है। फिल्म की कहानी की वजह से गैंग कोर्ट गया। इसके अलावा उन्होंने निर्माताओं को फिल्म के टाइटल को दंदुपाल्या 2 से बदलकर 2 करने के लिए दबाव बनाया। वीडियो लीक होने से पहले भी संजना गलरानी लाइमलाइट में थीं। उनका कहना था कि दंदुपाल्या के निर्माताओं ने पूजा गांधी को उनके बजाए काफी ज्यादा अटेंशन दी गई है और उन्हें नजरअंदाज किया गया है।

अपना विरोध जताने के लिए एक्ट्रेस फिल्म के प्रमोशन से दूर रहीं। इतने सारे विवादों के वावजूद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सकारात्मक रिस्पॉन्स मिला। आईबीटी की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म का तीसरा पार्ट साल के अंत तक रिलीज हो जाएगा।

First Published on July 19, 2017 11:47 am