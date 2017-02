संजय लीला भंसाली के साथ काम करना चाहती हैं रानी मुखर्जी, कर रही ऑफर का इंतजार

रानी मुखर्जी इन दिनों एक ब्रेक पर हैं। उनकी लाडली आदिरा ने हाल ही में अपना पहला जन्मदिन मनाया है। उन्हें आखिरी बार पति आदित्य चोपड़ा के बैनर तले बनी फिल्म मर्दानी में देखा गया था। जिसे क्रिटिक्स से काफी सरहाना मिली थी। हाल में आई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि उन्हें संजय लीला भंसाली ने अपनी एक फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था। एक्ट्रेस ने फिल्म निर्देशक के साथ फिल्म सावंरिया और ब्लैक में काम किया था। जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था। एक सूत्र ने लीडिंग डेली को बताया कि संजय लीला भंसाली रानी के साथ काम करने को बहुत उत्सुक थे। लेकिन वो स्क्रीन पर समान तरह का किरदार नहीं निभाना चाहती इसलिए मना कर दिया जिसके बाद उन्होंने दूसरी एक्ट्रेस को उस किरदार के लिए अप्रोच किया है।

हालांकि रानी के प्रवक्ता ने इन खबरों का खंडन किया है। उसका कहना है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। रानी मुखर्जी भंसाली की फिल्म को कभी ना कह ही नहीं सकती। वो इंतजार कर रही हैं कि वो उन्हें कुछ ऑफर करें और वो इसे फ्लैश के साथ करना चाहेंगी। वो उनके साथ जल्दी काम करने को लेकर विचार कर रही हैं। हालांकि यह अफवाहें भी हैं कि वो प्रदीप सरकार की अगली फिल्म के जरिए इंडस्ट्री में कमबैक करने वाली हैं।

बता दें कि काफी लम्बे समय बाद अभिनेत्री रानी मुखर्जी एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर कम बैक करने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि वह डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की अगली फिल्म में दिखाई दे सकती हैं। रानी मुखर्जी फिल्म मर्दानी में आखिरी बार नजर आई थी और इसके बाद मैटरनिटी ब्रेक पर चली गई थी। अब रानी की बेटी एक साल की हो गई और अब एक बार फिर वह कैमरा फेस करने के लिए तैयार हैं।

सूत्रों की मानें तो सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की इस फिल्म में पहले एक्टर इमरान हाशमी एक्टिंग और प्रोड्यूस करने वाले थे लेकिन कुछ कारणों के चलते उन्होंने किसी दूसरी फिल्म को प्रोड्यूस करने का मन बना लिया। इसके बाद सिद्धार्थ ने अभिषेक बच्चन से इस प्रोजेक्ट के बारें में बात की पर उनके साथ भी कोई बात नहीं जिसके बाद अब सिद्धार्थ की फिल्म को यशराज बैनर प्रोड्यूस करेगा और रानी मुखर्जी इसमें मुख्य किरदार में होंगी।

First Published on February 1, 2017 10:33 am