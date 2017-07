महिला ने खुद को बताया संजय गांधी की बेटी, मधुर भंडारकर की नई फिल्म ‘इंदु सरकार’ के खिलाफ पहुंची कोर्ट

खुद को संजय गांधी की “गुप्त संतान” बताने वाली एक महिला ने दिल्ली की एक अदालत में आने वाली फिल्म “इंदु सरकार” पर रोक लगाने की मांग की है। महिला का दावा है कि फिल्म में संजय गांधी और उनकी मां इंदिरा गांधी को गलत तरीके से पेश किया गया है। प्रिया सिंह पॉल नामक महिला ने दिल्ली की तीस हजारी अदालत में दायर याचिका में कहा है कि उसे गोद लिए जाने के दस्तावेज “जाली” हैं और फिल्म में तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश किए जाने की वजह से उसे अपनी “चुप्पी” तोड़नी पड़ी है।

पॉल ने दावा किया कि उनकी उम्र 48 साल है और वो फिल्म को प्रमाण पत्र देने के खिलाफ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) में अपनी आपत्ति दर्ज करायी है। संजय गांधी की 1980 में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। संजय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। संजय को इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी समझा जाता था। संजय की मौत के बाद उनके बड़े भाई राजीव गांधी राजनीति में सक्रिय हुए।

पॉल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फिल्म निर्माताओं के अनुसार फिल्म में 30 प्रतिशत तथ्य हैं और 70 प्रतिशत कल्पना। पॉल ने कहा कि ये कथित 30 प्रतिशत तथ्य कल्पना को जन्म देते हैं जिससे लोगों के दिमाग में एक खास राय बनेगी। पॉल ने कहा कि वो मीडिया के सुर्खियों में आने के लिए ये सब नहीं कर रही हैं। पॉल के अनुसार वो अपने “पिता” की छवि खराब किए जाने के विरोध में सामने आई हैं। खुद को संजय गांधी का दोस्त बताने वाले गोस्वामी सुशीलजी महाराज ने नामक व्यक्ति ने अदालत में हलफनामा देकर दावा किया है कि संजय गांधी की शादी से पहले एक “लड़की” थी और उसे इस बात की जानकारी थी। पॉल के अनुसार उन्हें बड़े होने पर अपने जैविक पिता के बारे में पता चला था।



14 दिसंबर 1946 को फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्मे संजय का 23 जून 1980 को महज 33 साल की उम्र में देहांत हो गया था। संजय ने पूर्व मॉडल मेनका गांधी से शादी की थी। संजय और मेनका का एक ही बेटा वरुण गांधी है। मेनका इस समय नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं वरुण गांधी लोक सभा सांसद हैं। आपको ये भी बता दें कि इंदु पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का घर का नाम था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू एवं परिवार के अन्य करीबी लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते थे।

“इंदु सरकार” फिल्म 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने भी फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग की मांग की है ताकि वो देख सकें कि उसमें तथ्यों के संग छेड़छाड़ तो नहीं की गई। हालांकि फिल्म के निर्माता मधुर भंडारकर ने निरूपम की मांग मानने से इनकार करते हुए कहा कि वो कांग्रेस या किसी और राजनीतिक दल के लिए फिल्म का विशेष प्रदर्शन नहीं कराएंगे।

देखें फिल्म इंदु सरकार का ट्रेलर-

First Published on July 11, 2017 9:17 am