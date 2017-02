अपनी बायोपिक में पिता सुनील दत्त का रोल निभाना चाहते थे संजय दत्त, लेकिन इस वजह से छोड़ दिये ये ख्याल

संजय दत्त की जिंदगी पर बन रही फिल्म की शूटिंग जनवरी में शुरू हो गई थी। इस फिल्म में रणबीर कपूर संजय दत्त का किरदार निभा रहे हैं। वहीं संजय दत्त के पिता बॉलीवुड एक्टर सुनील दत्त का किरदार परेश रावल निभा रहे हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि संजय दत्त इस फिल्म में रणबीर कपूर के पिता का रोल करना चाहते थे। जी हां यानी अपनी बायोपिक में वह अपने पिता का रोल करना चाहते थे। लेकिन बाद में उन्होंने यह खयाल छोड़ दिया।

संजय दत्त जानते थे कि उनसे बेहतर सुनील दत्त को कोई नहीं जानता और वो उन्हें पर्दे पर बखूबी उतार पाएंगे। लेकिन फिर भी पर्दे पर ये किरदार निभाना उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था। शायद वह असली संजय दत्त और रील संजय दत्त के बीच लोगों को कनफ्यूज नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने यह ख्याल छोड़ दिया।

खबर है कि संजय दत्त ने बायोपिक के बेसिक मटीरियल के लिए करीब 200 घंटे की रिकॉर्डिंग दी है। जिस वक्त राजू हिरानी इस फिल्म की कहानी लिख रहे थे। उस वक्त संजय दत्त के दिमाग में अपने पिता का रोल करने का आइडिया आया था। क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने संजय दत्त की जिंदगी के सभी उतार-चढ़ाव करीब से देखे थे। संजय अपने पिता के बेहद करीब थे। उनके दिमाग में था कि वह सुनील दत्त का किरदार बेहतर निभाएंगे। लेकिन उन्होंने यह खयाल छोड़ दिया। यहां तक कि उन्होंने इस बारे में राजू हिरानी तक को नहीं बताया था।

संजय दत्त कि इस बायोपिक में रणबीर उनकी लाइफ के तीन अलग-अलग फेज में नजर आएंगे। इसी वजह से रणबीर तीन अलग फिज़ीक में दिखाई देंगे। पहले लुक में रणबीर एक हैवी लुक में दिखेंगे। दूसरे में 90 के दशक के दौरान संजय दत्त के दुबले-पतले लुक में दिखाई देंगे। इसके बाद वह संजय के ​रिहैब सेंटर के दौरान बिताए गए दिनों वाले लुक में नजर आएंगे।

रणबीर ने इसके लिए 13 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाया है जो पूरी तरह मस्कुलर है। इस रोल में पूरी तरह फिट दिखने के लिए रणबीर काफी कोशिश कर रहे हैं। रणबीर के लिए संजय दत्त के जैसा दिखना एक चैलेंज है और इसके लिए वह करीब एक से डेढ घंटे तक वर्कआउट करते हैं। ​

29 जुलाई 1959 को मुंबई में जन्में संजय दत्त को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनके पिता सुनील दत्त अभिनेता और मां नरगिस जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थी। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण संजय दत्त अक्सर अपनी माता-पिता के साथ शूटिंग देखने जाया करते थे। इस वजह से उनका भी रूझान फिल्मों की ओर हो गया और वह भी अभिनेता बनने के ख्वाब देखने लगी। (एक्सप्रेस आर्काइव)

Film star Sadhana and Sunil Dutt in film MERA SAAYA (Song: Naino Wale Ne). Express archive photo Film star Sadhana and Sunil Dutt in film MERA SAAYA (Song: Naino Wale Ne). Express archive photo

फिल्म स्टार सुनील दत्त के साथ मदर टेरेसा। (Express archive photo) फिल्म स्टार सुनील दत्त के साथ मदर टेरेसा। (Express archive photo)

First Published on February 8, 2017 11:48 am