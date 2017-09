संजय दत्त ने अपनी पत्नी मान्यता के बारे में किया चौंकाने वाला खुलासा, जानें क्या है वो

There is sunshine in my soul today!!! ❤️❤️#hubbyintown #filmpromotions #bhoomi #dubai #surprise #lesera #love #grace #positivity #instafam #besthalf #togetherforever #selfie #dutts #soulcompanion #beautifulife #thankyougod🙏

A post shared by Maanayata Dutt (@maanayata) on Sep 15, 2017 at 11:30pm PDT