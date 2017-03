संजय दत्त बोले- त्रिशाला एक्टिंग ज्वॉइन करती तो टांगें तोड़ देता

बॉलीवुड स्टार संजय दत्त ने अपनी बेटी त्रिशाला दत्त के बारे में एक नया खुलासा किया है। असल में संजय ने त्रिशाला की ख्वाहिशों और अपनी इच्छाओं के बारे में बताया कि त्रिशाला शुरू से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थीं लेकिन संजय ऐसा नहीं चाहते थे। संजय ने बताया कि वह चाहते थे कि त्रिशाला अपराध विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाए। 57 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की पढाई-लिखाई में काफी वक्त और ऊर्जा लगाई और वह नहीं चाहते कि वह बॉलीवुड में आए। संजय ने कहा, “मैंने उसे अच्छे कॉलेज में पहुंचाने में काफी वक्त और ऊर्जा लगाई और उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उसे अपराध विज्ञान में महारथ है…. मैं सोचता हूं कि यह करने के लिए बहुत बड़ी चीज है।

जेल से बाहर आने के बाद संजय ने फिल्म भूमि के तौर पर अपना पहला प्रोजेक्ट लिया है और इन दिनों वह इसी की शूटिंग के सिलसिले में आगरा में व्यस्त हैं। जेल की सजा काटने के बाद उमंग कुमार निर्देशित ‘भूमि’ उनकी पहली फिल्मी है। हाल में संजय दत्त ने फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया था कि यह एक पिता और बेटी की कहानी है और अब वह कुछ ऐसी फिल्में करना चाहते हैं जो कि उनकी छवि बदलने में मदद कर सकें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इंडियन एक्सप्रेस ने संजय दत्त से पूछा कि फिल्म एक पिता और बेटी के बारे में हैं तो एक ऐसी बात बताएं जो फिल्म में उनकी बेटी का किरदार कर रहीं अदिति राव हैदरी के रोल और उनकी बेटी में एक सी है। इस पर संजय दत्त ने शांत भाव से कहा- यदि त्रिशाला ने एक्टिंग चूज की होती तो मैंने उसकी टांगें तोड़ दी होतीं, लेकिन अदिति के साथ मैं ऐसा नहीं कर रहा।

‘भूमि’ फिल्म से अभिनय के क्षेत्र में वापसी के लिए शूटिंग कर रहे अभिनेता ने कहा, “यदि वह फिल्मोद्योग से जुडना चाहती है तो उसे हिंदी सीखनी पडेगी क्योंकि अमेरिकी (अंग्रेजी) यहां काम नहीं करेगी। कलाकार बनना आसान नहीं है। यह आसान दिखता जरुरत है लेकिन यह बडा मुश्किल है।’ लंबे वक्त बाद फिल्म जगत में वापसी कर रहे संजय ने कहा- एक्टिंग कैसे करते हैं यह मैं भूला नहीं हूं। यह एक ऐसा कमबैक है जैसा मैं चाहता था। मेरा इंडस्ट्री के साथ अनुभव शानदार रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि एक धमाके के साथ वापस आ रहा हूं।

