संजय दत्त की मेगाबजट फिल्म ‘तोरबाज’ में होंगी एक-दो नहीं बल्कि तीन एक्ट्रेसेज, जानिए कौन होंगी ये स्टार

बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की फिल्म ‘तोरबाज’ के भारत की सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्मों में शामिल होने की खबरें लगातार आ रही हैं। फिल्म के निर्देशक गिरीश मलिक ने बताया कि फिल्म में 3 मुख्य एक्ट्रेस होंगी। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक गिरीश ने कहा- फिल्म में तीन लड़कियां होंगी। पहली लड़की मां का रोल अदा करेगी। हमारे जेहन में इस रोल को लेकर कुछ नाम हैं। हम जल्द ही उनसे संपर्क करना शुरू करेंगे।

गिरीश ने कहा- दूसरा किरदार एक ऐसी लड़की का है जो रिफ्यूजी कैंप चलाती है और इस रोल के लिए हम किसी अंतर्राष्ट्रीय चेहरे की तलाश में हैं। हम इस बारे में एक ईरानी एक्ट्रेस से बात भी कर रहे हैं। फिल्म में तीसरी एक्ट्रेस के बारे में गिरीश ने बताया- तीसरी लड़की एक जॉर्डियन चेहरा होगी। हम इसके लिए हम कुछ अफगानी, ईरानी और अमेरिकी चेहरों के बारे में सोच रहे हैं।

बता दें कि फिल्म की ज्यादातर शूटिंग अफगानिस्तान में होगी। यह फिल्म उन बच्चों के बारे में होगी जिन्हें जिहाद के नाम पर सुसाइड बॉम्बर बना दिया जाता है। संजय इस फिल्म में इसी जाल में फंसे एक बच्चे के पिता का किरदार निभाते नजर आएंगे। खबरें इस तरह की भी थीं कि अंकिता लोखांडे को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, हालांकि अंकिता ने इस तरह की खबरों से इनकार किया है। गौरतलब है कि संजय दत्त वर्तमान में अपनी फिल्म भूमि के काम में व्यस्त हैं। फिल्म की शूटिंग और बाकी कामों से वक्त निकाल कर वह अभी अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में इंजॉय कर रहे हैं।

भूमि के सेट से भी संजय की कई तस्वीरें पहले ही इंटरनेट पर आ चुकी हैं। संजय के जेल से आने के बाद भूमि उनकी पहली फिल्म होगी। इसके अलावा संजय की बायोपिक पर भी निर्देशक राजकुमार हिरानी काम कर रहे हैं। हालांकि संजय खुद इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। फिल्म में उनकी भूमिका रणबीर कपूर निभा रहे हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 15, 2017 11:43 am