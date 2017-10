PHOTOS: साउथ इंडियन फिल्मों के इस मशहूर कपल की शादी की तस्वीरें हो रहीं वायरल

सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य की तीन दिन की शादी की सेलिब्रेशन गोवा में जारी है। शनिवार शाम को दोनों ने परियों की कहानी जैसे क्रिश्चियन वेडिंग की। दूल्हे के पिता नागार्जुन अक्कीनेनी ने इस शादी की कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। दोनों को फैंस प्यार से चायसम बुलाते हैं। दोनों ही अपनी दूसरी शादी के दिन काफी खूबसूरत लग रहे थे। तस्वीरों को शेयर करते हुए नागार्जुन ने लिखा- दोनों ने एक बार फिर खूबसूरत सेरेमनी में शादी कर ली। सामंथा ने भी अपने इंस्टाग्राम से इस शादी की तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं।

अपने सफेद रंग के वेडिंग गाउन में सामंथा काफी स्टनिंग लग रही थीं। इस गाउन को क्रेशा बजाज ने डिजायन किया था। वहीं ब्लैक टुक्सेडो में नागा काफी हैंडसम लग रहे थे। इससे पहले कपल ने शुक्रवार रात को हिंदू रीति-रिवाजों से पहली शादी की थी। सामंथा और नागा की शादी की सेलिब्रेशन अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि दोनों हैदराबाद मे आज ग्रैंड रिसेप्शन देने वाले हैं। इस साल जनवरी में चायसम ने सगाई की थी।

And they get married again in a beautiful ceremony!! #chaisam pic.twitter.com/FY8Uqo8FXn

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) October 7, 2017