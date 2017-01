सलमान खान ने शाहरुख खान को रईस और ऋतिक को काबिल के लिए दीं शुभकामनाएं

Thanx rakeshji 4 giving @iamsrk n me #21yearsofKaranArjun, Congrats duggu on #17YearsOfKNPH @iHrithik . Best of luck Raees & Kaabil 25Jan . pic.twitter.com/DOxvXaZkjs

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) January 15, 2017