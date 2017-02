ट्यूबलाइट के सेट से सलमान खान की अंडर वाटर फोटोज हुईं लीक, खूब हो रही हैं वायरल

निर्देशक कबीर खान ने सलमान खान स्टारर फिल्म ट्यूबलाइट के रैप अप की घोषणा की थी। इस मौके पर एक पार्टी भी दी गई थी। हाल में फिल्म के सेट से कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं। जिन्हें ऑनलाइन खूब शेयर किया जा रहा है और यह भाईजान के फैंस को क्रेजी बना रहा है। इसमें सलमान पानी के अंदर सलमान शूटिंग कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह सीन फिल्म का हिस्सा है। फोटोज काफी अमेजिंग हैं। स्कूबा डाइवर सूट पहने हुए सलमान को पानी के अंदर साफ देखा जा सकता है। उनके साथ को-एक्टर और एक्शन टीम के मेंबर्स भी नजर आ रहे हैं। फोटोज में सुपरस्टार काफी हैंडसम और फ्रेश लग रहे हैं। कबीर खान ने हाल ही में कहा था कि ट्यूबलाइट में सलमान खान ने बजरंगी भाईजान से पांच गुना ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है। सुल्तान की इस फिल्म का इंतजार बहुत से लोगों को होगा। इसमें शाहरुख खान को सलमान खान के साथ कैमियो में नजर आएंगे। वहीं यह फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होगी।

बता दें कि बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान पर्दे पर भले ही काफी रफ एंड टफ हों। लेकिन असल जिंदगी में वह बेहद मासूम दिल के हैं। यही वजह है कि छोटे बच्चे सलमान खान के साथ खूब मस्ती करते हैं। फिल्म बजरंगी भाईजान में चाइल्ड एक्टर हर्षाली मल्होत्रा के साथ सलमान की ट्यूनिंग को कोई कैसे भूल सकता है। पर्दे पर दोनों का रिश्ता और कनेक्शन ऐसे सामने आया था कि सब कुछ असली लग रहा था। केवल पर्दे पर ही नहीं पर्दे के पीछे भी सलमान हर्षाली यानी मुन्नी के साथ खूब मस्ती की।

[Pics] Adegan Syuting Film terbaru @BeingSalmanKhan di dalam Air yang berjudul #Tubelight pic.twitter.com/YLhGnl4geC — Fans Bollywood Jogja (@Bollywood_Jogja) February 9, 2017

बच्चों के लिए सलमान का प्यार कोई नया नहीं है और जब से सलमान की बहन अर्पिता के बेटा आहिल इस दुनिया में आया है। सलमान के लिए तो मानो एक दोस्त ही आ गया है। अर्पिता अकसर ही सलमान और आहिल की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। कभी आहिल सलमान की शूटिंग के सेट पर दिखाई देते हैं। तो कभी सलमान के लकी ब्रेसलेट से खेलते दिखाई देते हैं।

Salman Khan underwater shoot for #Tubelight #Excited @BeingSalmanKhan love u

अब हाल ही में अर्पिता ने सलमान और आहिल की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। मामू-भांजे की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। एक तस्वीर में सलमान आहिल को गोद में लिए लेटे दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में सलमान आहिल की गोद में लेटे हुए हैं।

सलमान खान ने अपने नन्हे भतीजे आहिल के साथ बिताया वक्त; देखें वीडियो

First Published on February 10, 2017 10:04 am