अप्रैल में रिलीज होगा सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट का ट्रेलर

सलमान खान के फैन्स को फिल्म ट्यूबलाइट के ट्रेलर का ब्रेसबी से इंतजार है। सलमान के फैन्स के लिए गुड न्यूज है। एक लीडिंग के अनुसार फिल्म ट्यूबलाइट का ट्रेलर अप्रैल के आखिर सप्ताह रिलीज हो सकता है। कबीर खान ने जब से अपने इस प्रोजेक्ट के बारें में घोषणा की थी तब से दर्शक में इस फिल्म को लेकर क्रेज बना हुआ है। सबसे पहले तो इस फिल्म के सलमान और शाहरुख खान को लम्बे गैप के बाद पर्दे पर एक साथ दिखाई देंगे। इस फिल्म में शाहरुख कैमियो में नजर आएंगे। ट्यूबलाइट में सलमान के साथ चाइनीज एक्ट्रेस जू-जू नजर आएंगी।

बताया जा रहा है कि जू-जू चाइना में काफी पॉपुलर हैं। इसके अलावा वह वर्ल्ड में भी काफी प्रसिद्ध है उन्होंने कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम किया। जिनमें शंघाई कॉलिंग, वॉट वूमन वान्ट और लास्ट नाइट जैसे फिल्मों के नाम शामिल हैं। सलमान खान और कबीर खान इससे पहले बजरंगी भाईजान और एक था टाइगर में एक साथ काम कर चुके हैं। इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स आॅफिस पर बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था।

अब ट्यूबलाइट के लिए भी ऐसी उम्मीद की जा रही है यह फिल्म भी बॉक्स आॅफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि बीच में खबर आई थी की सलमान और कबीर के बीच विवाद हो गया है लेकिन कबीर ने सफाई देते हुए इन खबरों आधारहीन बताया था। जहां तक इस फिल्म में सलमान के किरदार की बात करें तो वह फिल्म में एकदम हटकर नजर आएंगे।

कुछ दिनोंं पहले कबीर खान ने भी कहा था कि सलमान ने अपने इस रोल के लिए बजरंगी भाईजान के रोल से भी ज्यादा पांच गुना मेहनत ​की है। कबीर खान ने कहा कि सलमान ट्यूबलाइट में पूरी तरह अलग नजर आने वाले हैं। दर्शकों ट्यूबलाइट में सलमान की परफॉर्ममेंस काफी पसंद आएंगी। ट्यूबलाइट इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी।

First Published on February 22, 2017 10:33 am